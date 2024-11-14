Иран открывает клинику для лечения женщин, отказывающихся носить хиджаб,

В этом месяце протестующие из группы "Сцена свободы" провели в Лондоне молчаливое выступление в поддержку иранской студентки, которая разделась до нижнего белья в знак протеста против ношения хиджаба - Жоао Даниэль Перейра/ZUMA Press Wire/Shutterstock

Иранские женщины, отказывающиеся носить обязательный хиджаб, будут направлены в недавно открытое психиатрическое учреждение в Тегеране в рамках последних мер правительства по пресечению женского инакомыслия после протестов «Женщина, жизнь, свобода», вспыхнувших в 2022 году.

Новый центр под названием « Клиника по отказу от снятия хиджаба» возглавит Мехри Талеби Дарестани, которая заявила, что он предназначен для «научного и психологического лечения снятия хиджаба» с упором на подростков, молодых людей и женщин, стремящихся соответствовать «социальной и исламской идентичности».

«Цель проекта — пропагандировать достоинство, скромность, целомудрие и хиджаб», — сказала Дарестани. Она добавила, что посещение клиники будет «добровольным», хотя ее создание вызвало обеспокоенность среди правозащитных групп.

Объект будет работать под надзором Иранского штаба по предписанию добра и запрещению зла, государственного органа, которому поручено обеспечивать соблюдение религиозных норм. Организация, возглавляемая Мохаммедом Салехом Хашеми Гольпаегани, прямым назначенцем Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, столкнулась с международными санкциями, в том числе со стороны Великобритании, за свою роль в нарушении прав человека в отношении женщин, нарушающих исламские правила одежды.

Инициатива появилась на фоне ужесточения мер против женщин, сопротивляющихся обязательному ношению хиджаба. Ранее в этом месяце студентка Исламского университета Азад в Тегеране публично сняла платок в знак протеста. Власти быстро признали ее психически больной и перевели в психиатрическую больницу.

В ответ правительство усилило кампанию против женщин без хиджаба, усилив скрытое наблюдение и увеличив присутствие полиции нравов. Женщины, обнаруженные без хиджаба, столкнулись с ограничениями на вход в общественные места, такие как торговые центры и парки.

После протестов 2022 года, спровоцированных смертью Махсы Амини во время содержания под стражей за «ненадлежащее ношение хиджаба», несколько знаменитостей и общественных деятелей, которые появились без платков, были по решению судов обязаны пройти обязательную психиатрическую экспертизу. Известные актрисы, включая Афсанех Байеган, Азадех Самади и Лейлу Болукат, были вынуждены предоставить справки о психическом здоровье. Власти также ввели карательные меры, такие как заморозка банковских счетов и введение запретов на поездки.

Психиатрическое сообщество Ирана выступило против изображения правительством женщин, отказывающихся от хиджаба, как психически больных. В прошлом году четыре основные психиатрические ассоциации опубликовали совместное заявление, в котором раскритиковали действия государства, утверждая, что диагнозы психического здоровья должны ставить квалифицированные психиатры, а не судьи.

Amnesty International осудила реакцию Тегерана на протесты. «В преднамеренной попытке подавить инакомыслие против обязательного ношения хиджаба иранские власти терроризируют женщин и девочек посредством беспощадного наблюдения и полицейских мер, вызывая колоссальные психические расстройства», — заявила в мартовском заявлении Диана Эльтахави, директор Amnesty по Ближнему Востоку и Северной Африке.

Репрессии включали такие методы, как остановка женщин-водителей с целью конфискации их транспортных средств, а также применение суровых наказаний, включая порку и тюремное заключение.

Несмотря на растущую международную критику, иранское правительство не демонстрирует никаких признаков изменения своей политики, продолжая ужесточать контроль над публичным выражением мнений и строго соблюдая законы о дресс-коде.