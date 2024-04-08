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(6 часов назад)
Назначен судья в город Ханкянди

Назначен судья в город Ханкянди

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Назначен судья в город Ханкянди

Президент  Ильхам Алиев подписал 8 апреля распоряжение о назначении судей и председателей ряда  общих и специализированных судов первой инстанции, а также апелляционных судов.

Среди вновь назначенцев также судья и председатель суда города Ханкянди Илькин Абдуллаев.

Ранее, он занимал должности судьи Лянкаранского суда по тяжким преступлениям и Ширванского апелляционного суда.

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