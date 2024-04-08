Назначен судья в город Ханкянди

Служба госбезопасности Азербайджана выявила двух лиц, которые в последние дни распространяли ложную информацию о росте направленности на границе с Арменией, погибших и раненных среди ВС Азербайджана, введении комендантского часа в Лачине, приведении войск в состояние боевой готовности.