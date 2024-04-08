Назначен судья в город Ханкянди
Назначен судья в город Ханкянди
Президент Ильхам Алиев подписал 8 апреля распоряжение о назначении судей и председателей ряда общих и специализированных судов первой инстанции, а также апелляционных судов.
Среди вновь назначенцев также судья и председатель суда города Ханкянди Илькин Абдуллаев.
Ранее, он занимал должности судьи Лянкаранского суда по тяжким преступлениям и Ширванского апелляционного суда.
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