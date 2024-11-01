Грузинские НПО и медиа выступили в защиту Афгана Садыгова (обновлено)

В ходе судебного процесса над главой сайта Azel Tv Афганом Садыговым ходатайство о переводе его под домашний арест поддержал грузинский Центр социальной справедливости.

Кроме того, 6 органов медиа Грузии выступили с поручительством, что в случае освобождения Садыгов не станет скрываться, сообщила Turan директор программ центра Тамта Микеладзе.

Она подчеркнула, что Центра социальный справедливости обеспечивает законные интересы Садыгова и привлек к его защите адвокатов.

«Центр социальной справедливости представил суду доказательства, которые, с одной стороны, доказывают явную необоснованность обвинений в адрес Афгана Садыгова в Азербайджане, а с другой стороны, свидетельствуют о вполне обоснованном предположении о дискриминационном преследовании его со стороны азербайджанских властей в связи с его профессиональной деятельностью. Кроме того, организация представила медицинские документы, которые свидетельствуют о тяжелом состоянии здоровья незаконно заключенного журналиста и неуместности доводов о его побеге и препятствовании осуществлению правосудия», - рассказала Микеладзе.

В условиях, когда очевидно, что правовое положение журналистов и активистов в Азербайджане крайне сложное и критическое, суд был призван принять во внимание, что экстрадиция Афгана Садыгова в Азербайджан может привести к нарушению его прав.

Однако суд не внял доводам защиты и поручителей за Садыгова и оставил его под стражей, заключила Микеладзе.

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Несмотря на тяжелое состояние здоровья Афгана Садыгова, тбилисский суд оставил его под стражей

Тбилисский городской суд отказал руководителю азербайджанского сайта Azel.Tv Афгану Садыгову в переводе под домашний арест. Ходатайство было подано адвокатами Садыгова, в связи с резким ухудшением состояния его здоровья, сообщила супруга журналиста Севиндж Садыгова.

Афган Садыгов уже 42-е сутки проводит голодовку в заключении. Сегодня он был доставлен в суд в инвалидной коляске, поскольку не может ходить. По этой причине два дня назад он не смог прийти в переговорный пункт тюремной больницы, чтобы встретиться с семьей.

По словам супруги, судебное разбирательство было формальным. «Нам, с детьми даже не позволили подойти к стеклянной кабине, чтобы немного пообщаться.

Афгана не выпустили несмотря на тяжелое состояние здоровья. На прошлой неделе тюремный врач сказал, что у Афгана очень сильно упал сахар в крови. Он может в любой момент уснуть и не проснуться», - сказала Севигдж Садыгова.

По ее словам, на 11 ноября назначено судебное заседание в связи с жалобой на отказ в предоставлении Афгану Садыгову убежища в Грузии.

* Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.

В августе по запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище. 8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь.