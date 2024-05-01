Очередной оппозиционер вызван в столичную полицию
Очередной активист вызван в столичную полицию
Общественный активист Абульфаз Гурбанлы вызван 3 мая в качестве свидетеля в Главное управление полиции Баку в качестве свидетеля. Об этом Turan сообщил сам Гурбанлы.
При этом, активисту отказались сообщить по какому уголовному делу он вызван.
«Мне заявили, что об этом скажут, когда я приду, - отметил Гурбанлы.
Не исключено, что Гурбанлы может быть допрошен «по делу Abzas Media». Однако, как заявил сам Гурбанлы, он никак н связан с изданим Abzas Media.
Гурбанлы занимается общественно-политической деятельностью с 2002 года, являлся членом партии Народного фронта, с 2008 г. возглавлял ее молодежный комитет, а в 2013 г. был избран замредом организации. В 2015 году вышел из партии.
С 2021 г. является соучредителем и исполнительным директором общественного объединение «Артикль 54».
Организация занимается продвижением вопросов общественного участия, общественного контроля, развития общин и др.
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