Очередной активист вызван в столичную полицию

Общественный активист Абульфаз Гурбанлы вызван 3 мая в качестве свидетеля в Главное управление полиции Баку в качестве свидетеля. Об этом Turan сообщил сам Гурбанлы.

При этом, активисту отказались сообщить по какому уголовному делу он вызван.

«Мне заявили, что об этом скажут, когда я приду, - отметил Гурбанлы.

Не исключено, что Гурбанлы может быть допрошен «по делу Abzas Media». Однако, как заявил сам Гурбанлы, он никак н связан с изданим Abzas Media.

Гурбанлы занимается общественно-политической деятельностью с 2002 года, являлся членом партии Народного фронта, с 2008 г. возглавлял ее молодежный комитет, а в 2013 г. был избран замредом организации. В 2015 году вышел из партии.

С 2021 г. является соучредителем и исполнительным директором общественного объединение «Артикль 54».

Организация занимается продвижением вопросов общественного участия, общественного контроля, развития общин и др.