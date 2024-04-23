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(3 часа назад)
Официальный визит Джейхуна Байрамова в Чехию

Официальный визит Джейхуна Байрамова в Чехию

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Официальный визит Джейхуна Байрамова в Чехию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился 22 апреля с официальным визитом в Чехию, сообщила пресс-служба МИД Азербайджана.

Сегодня состоялась его встреча с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским.

В рамках визита планируется встречи и с другими высокопоставленными лицами Чехии.

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