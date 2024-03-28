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(4 минуты назад)
Омбудсмен встретилась с армянскими жителями Ханкянди

Омбудсмен встретилась с армянскими жителями Ханкянди

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Омбудсмен встретилась с армянскими жителями Ханкянди

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева встретилась в Ханкянди с жителями армянского происхождения, а также посетила приют для чувствительных групп населения.

Она поинтересовалась обеспечением прав и свобод жителей армянского происхождения, проживающих в приюте и пользующихся услугами приюта за его пределами, говорится в сообщении Аппарата омбудсмена.  

Был проведен мониторинг социальных услуг, оказываемых жителям психологом и социальными работниками, обеспечение их питанием. Выслушаны обращения жителей, которые удовлетворены отношением к ним.

Омбудсмен передала жителям плакат с номером колл-центра 916, куда можно обращаться круглосуточно.

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