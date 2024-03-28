Омбудсмен встретилась с армянскими жителями Ханкянди
Омбудсмен встретилась с армянскими жителями Ханкянди
Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева встретилась в Ханкянди с жителями армянского происхождения, а также посетила приют для чувствительных групп населения.
Она поинтересовалась обеспечением прав и свобод жителей армянского происхождения, проживающих в приюте и пользующихся услугами приюта за его пределами, говорится в сообщении Аппарата омбудсмена.
Был проведен мониторинг социальных услуг, оказываемых жителям психологом и социальными работниками, обеспечение их питанием. Выслушаны обращения жителей, которые удовлетворены отношением к ним.
Омбудсмен передала жителям плакат с номером колл-центра 916, куда можно обращаться круглосуточно.
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