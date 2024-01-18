Парламентарии Азербайджана призвали принять санкции против Франции

В ответ на резолюцию Сената Франции, призвавшего ввести санкции против Азербайджана, Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям в своем заявлении призвал официальный Баку принять ответные меры против Парижа.

В частности, предлагается ввести санкции против Франции, заморозить всякие активы французских официальных лиц в Азербайджане, прекратить все экономические связи с Францией.

Также предлагается вывести из Азербайджана все французские компании, включая Total.

Не допустить участия французских компаний в любых проектах, осуществляемых по заказу Азербайджана.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено предпринять шаги по признанию независимости Канаки, Маохи-Нуи и Корсики.

*17 января Сенат Франции практически единогласно принял резолюцию с требованием ввести санкций против Азербайджана из-за антитеррористической операции проведенной в сентябре прошлого года Баку на своей суверенной территории в Карабахе.