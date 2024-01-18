Апелляционный суд отклонил жалобу журналистки на запрет телефонных разговоров с адвокатом

Бакинский апелляционный суд 17 января отклонил жалобу журналистки Севиндж Вагифгызы на ограничение ее права в виде телефонных разговоров с адвокатом. Слушания прошли без участия адвоката журналистки.

"На предыдущем заседании, 15 января, конвоиры не дали Вагифгызы выйти из стеклянной клетки, хотя судья распорядился выпустить ее. Однако по настоянию начальника конвоя, суд отыграл назад, не удовлетворив наше ходатайство. Я был лишен возможности консультировать мою подзащитную», - сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов.

По этой причине, защита отказалась от участия на процессе 17 января. «Судейский состав продолжил заседание с государственным адвокатом и не удовлетворил жалобу», - сказал Садыгов.

Защита считает неправомерным запрет на телефонные разговоры Вагифгызы с адвокатом со стороны СИЗО Пенитенциарной службы.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

* Севиндж Вагифгызы - директор издания Abzas Media, которая находится под арестом вместе с несколькими сотрудниками этого онлайн издания с 20 ноября прошлого года. Все обвинены в контрабанде валюты. Журналисты отвергают обвинения и связывают их уголовное преследование с антикоррупционными расследованиями Abzas Media