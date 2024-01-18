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В Тегеране обсуждены вопросы азербайджано-иранского сотрудничества в области военного образования

В Тегеране обсуждены вопросы азербайджано-иранского сотрудничества в области военного образования

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В Тегеране обсуждены вопросы азербайджано-иранского сотрудничества в области военного образования

Азербайджанская делегация  во главе с заместителем ректора Национального университета обороны, ректором научно-исследовательского Военного института  генералом Арифом Гасановым посетила Иран по приглашению начальника Высшего национального университета обороны генерал-майора Исмаила Ахмади Мугаддемина.

Как сказано в сообщении Минобороны Азербайджана, делегация посетила Высший университет национальной обороны Ирана и  ознакомилась с научной и учебной базами.

На встрече была подчеркнута важность взаимных визитов и подобных встреч с точки зрения развития сотрудничества.

Азербайджанская делегация ознакомилась с экспозицией, на которой была представлена военная продукция, производимая Министерством обороны Ирана, посетила Командно-штабную академию и Управление международного сотрудничества Генштаба ВС Ирана.

В ходе встреч был проведен обмен мнениями по вопросам военного образования, сказано в сообщении.

 

В Тегеране обсуждены вопросы азербайджано-иранского сотрудничества в области военного образования В Тегеране обсуждены вопросы азербайджано-иранского сотрудничества в области военного образования
В Тегеране обсуждены вопросы азербайджано-иранского сотрудничества в области военного образования В Тегеране обсуждены вопросы азербайджано-иранского сотрудничества в области военного образования

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