В Тегеране обсуждены вопросы азербайджано-иранского сотрудничества в области военного образования
В Тегеране обсуждены вопросы азербайджано-иранского сотрудничества в области военного образования
Азербайджанская делегация во главе с заместителем ректора Национального университета обороны, ректором научно-исследовательского Военного института генералом Арифом Гасановым посетила Иран по приглашению начальника Высшего национального университета обороны генерал-майора Исмаила Ахмади Мугаддемина.
Как сказано в сообщении Минобороны Азербайджана, делегация посетила Высший университет национальной обороны Ирана и ознакомилась с научной и учебной базами.
На встрече была подчеркнута важность взаимных визитов и подобных встреч с точки зрения развития сотрудничества.
Азербайджанская делегация ознакомилась с экспозицией, на которой была представлена военная продукция, производимая Министерством обороны Ирана, посетила Командно-штабную академию и Управление международного сотрудничества Генштаба ВС Ирана.
В ходе встреч был проведен обмен мнениями по вопросам военного образования, сказано в сообщении.
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