Погибший в Курске уроженец Азербайджана был отправлен на войну принудительно – родственники
Погибший в Курске уроженец Азербайджана был отправлен на войну принудительно – родственники
Неделю назад в ходе боев в Курской области России погиб 28-летний уроженец села Мотлайатаг Астаринского района Азербайджана Хикмет Агаев.
Как сообщили Turan родственники погибшего, он уехал в России 10 лет назад, проживал и работал в городе Новомосковск Тульской области РФ, получил гражданство РФ.
Агаев был отправлен в армию принудительно 1 год 3 месяца тому назад, когда обратился по делам в один из госорганов. Агаев служил в пехоте, однажды был ранен.
Тело покойного для захоронения будет отправлено на родину.
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