Погибший в Курске уроженец Азербайджана был отправлен на войну принудительно – родственники

Погибший в Курске уроженец Азербайджана был отправлен на войну принудительно – родственники

Неделю назад в ходе боев в Курской области России погиб 28-летний уроженец села Мотлайатаг Астаринского района Азербайджана Хикмет Агаев.

Как сообщили Turan родственники погибшего, он уехал в России 10 лет назад, проживал и работал в городе Новомосковск Тульской области РФ, получил гражданство РФ.

Агаев был отправлен в армию принудительно 1 год 3 месяца тому назад, когда обратился по делам в один из госорганов. Агаев служил в пехоте, однажды был ранен.

Тело покойного для захоронения будет отправлено на родину.