В Армении раскрыта попытка госпереворота со стороны пророссийских сил
В Армении раскрыта попытка госпереворота со стороны пророссийских сил
Служба нацбезопасности Армении сообщила о раскрытии попытки насильственного захвата власти. Проведено 30 обысков, есть арестованные. Против семерых человек возбуждены дела, четверо объявлены в розыск.
Как сообщается, группа заговорщиков завербовала граждан Армении и отправила их на военные сборы в Ростов-на-Дону, где их обучали владению оружием «для дальнейшего несения боевого дежурства». Однако позже организаторы сообщили, что целью группы является захват власти в Армении. Часть завербованных отказалась от участия в этом и вернулась в Армению.
Имена арестованных и участников заговора не раскрываются, однако среди них есть и бывшие жители Карабаха.
Подготовка велась в течении нескольких месяцев и одновременно росло число завербованных для участия в захвате власти.
Сообщается, что у организаторов были сообщники в России, которые занимались проверкой надежности членов группы, их политических взглядов и возможной связи с властями Армении.
Члены группы были размещены на военной базе «Арбат», где и проходила военная подготовка.
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