Представители Европарламента и Еврокомиссар не стали комментировать критику Баку в свой адрес
Представители Европарламента и Еврокомиссар не стали комментировать критику Баку в свой адрес
Глава делегации Европаламента на COP29 Лидия Перейра (Lidia Pereira) и Еврокомиссар по энергетике Вопке Хоекстра (Wopke Hoekstra) уклонились от ответа на вопрос, как они расценивают критику официального Баку в свой адрес.
20 ноября в рамках климатической конференции COP29 они провели пресс-конференцию, рассказав о ходе переговоров и обсуждений по реализации проектов против изменений климата.
Они не дали однозначного ответа на многочисленные вопросы о том, удается ли собрать объявленные ранее суммы средств для борьбы с изменением климата? Из слов еврокомиссара можно было сделать вывод, что окончательного решения пока нет.
Корреспондент радио BBC попросил прокомментировать заявления официального Баку, обвинившего Европарламент и Евросоюз в антиазербайджанской деятельности.
Журналист также спросил обсуждали ли представители ЕС и Европарламента вопросы прав человека с властями Азербайджана, как того требовали многие международные организации?
Лидия Перейра сказала, что ее делегация пока не встречалась с официальными лицами. Предстоит встреча с комитетом парламента по иностранным делам Азербайджана и там этот вопросы будет поднят.
Что касается критики Баку в адрес ЕС, то еврокомиссар Хоекстра сказал, что взаимная критика является частью большой политики. По его словам, стороны могут высказывать оценки в отношении друг друга, «с которой вы не согласны, и которые не реальны».
На вопрос корреспондента Turan планируется ли Европа увеличить поставки газа из Азербайджана, Лидия Перейра сказала, что приоритетом является реализация проектов по производству зеленой и чистой энергии.
На вопрос имеются ли совместные проекты в области чистой энергии между Азербайджаном и Европой, Перейра сказала, что «такие намерения есть».
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1 отзыв
Ruslan
2024-11-20
Словестная перепалка с Европой с Западом хорошо не закончится потому что наши власти превратили политику в базар надо знать меру тон когда и что надо говорить мы умнее всех такой подход не прокатит а наооборот в один день такой бумеранг вернется мало не покажется...