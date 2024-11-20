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(34 минуты назад)
Представители Европарламента и Еврокомиссар не стали комментировать критику Баку в свой адрес

Представители Европарламента и Еврокомиссар не стали комментировать критику Баку в свой адрес

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Представители Европарламента и Еврокомиссар не стали комментировать критику Баку в свой адрес

Глава делегации Европаламента на COP29 Лидия Перейра (Lidia Pereira) и Еврокомиссар по энергетике Вопке Хоекстра (Wopke Hoekstra) уклонились от ответа на вопрос, как они расценивают критику официального Баку в свой адрес.

20 ноября в рамках  климатической конференции COP29 они провели пресс-конференцию, рассказав о ходе переговоров и обсуждений по реализации проектов против изменений климата.

Они не дали однозначного ответа на многочисленные вопросы о том, удается ли собрать объявленные ранее суммы средств для борьбы с изменением климата?  Из слов еврокомиссара можно было сделать вывод, что  окончательного решения пока нет.

Корреспондент радио BBC попросил прокомментировать заявления официального Баку, обвинившего Европарламент и Евросоюз в антиазербайджанской деятельности.   

Журналист также спросил обсуждали ли представители ЕС и Европарламента вопросы прав человека с властями Азербайджана, как того требовали многие международные организации?

Лидия Перейра сказала, что ее делегация пока не встречалась с официальными лицами. Предстоит встреча с комитетом парламента по иностранным делам Азербайджана и там этот вопросы будет поднят.

Что касается критики Баку в адрес ЕС, то еврокомиссар Хоекстра сказал, что взаимная критика является частью большой политики.  По его словам, стороны могут высказывать оценки в отношении друг друга, «с которой вы не согласны, и которые не реальны».

На вопрос корреспондента Turan планируется ли Европа увеличить поставки газа из Азербайджана, Лидия Перейра сказала, что приоритетом является реализация проектов по производству зеленой и чистой энергии.  

На вопрос имеются ли совместные проекты в области чистой энергии между Азербайджаном и Европой, Перейра сказала, что «такие намерения есть».

1 отзыв

  • Ruslan

    2024-11-20

    Словестная перепалка с Европой с Западом хорошо не закончится потому что наши власти превратили политику в базар надо знать меру тон когда и что надо говорить мы умнее всех такой подход не прокатит а наооборот в один день такой бумеранг вернется мало не покажется...

    Cavab ver

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Политика

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