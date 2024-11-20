Грузинская журналистская организация отмечена наградой за усилия по обеспечению независимости СМИ

Центр журналистских ресурсов (JRC) в Грузии был удостоен премии «Гражданское общество» 2024 года от Форума гражданского общества Восточного партнерства (EaP CSF), признавая его важную роль в борьбе с дезинформацией и содействии независимости СМИ в условиях растущего авторитарного давления.

JRC, созданный в 2009 году журналисткой Натией Купрашвили и ее коллегами, сыграл ключевую роль в поддержке региональных и общественных СМИ в Грузии. Центр приобрел известность благодаря таким инициативам, как TOK TV, единственный русскоязычный вещатель Грузии, и разоблачительное приложение Fact or Fake, которые сыграли важную роль в противодействии российской пропаганде.

Эта награда пришлась на неспокойный период для JRC, поскольку он столкнулся с целенаправленным преследованием после своего открытого несогласия с противоречивым Законом об иностранных агентах, принятым правящей партией «Грузинская мечта». Купрашвили и ее коллеги подверглись угрозам, которые власти не рассмотрели.

«Пропаганде можно противостоять только с помощью сильной местной журналистики», — сказал Купрашвили во время церемонии награждения. «Выборы в Грузии в прошлом месяце доказали, что правда и свобода прессы жизненно важны для сопротивления авторитаризму, особенно в медиапространстве, где доминируют олигархические интересы, восприимчивые к внешнему влиянию».

Лаша Тугуши, сопредседатель Руководящего комитета ФГО ВП, подчеркнул более широкие последствия награды. «Это признание подчеркивает незаменимую роль журналистов в борьбе с дезинформацией и сопротивлении посягательствам авторитарной политики, такой как Закон об иностранных агентах», — сказал он.

С момента своего создания в 2018 году премия EaP CSF Civil Society Award отмечает организации и отдельных лиц, выступающих за демократические реформы и общественную устойчивость в регионе Восточного партнерства. Среди прошлых лауреатов — лидеры гражданского общества из Армении, Беларуси, Украины и Молдовы.