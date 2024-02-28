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(3 часа назад)
Региональная динамика и стремление к миру на Южном Кавказе

Региональная динамика и стремление к миру на Южном Кавказе

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Региональная динамика и стремление к миру на Южном Кавказе

Симпозиум под названием "Перспективы мира и сотрудничества на Южном Кавказе", организованный совместно Центром анализа международных отношений (UNDC) и факультетом международных отношений и экономики Бакинского Государственного Университета (БГУ), пролил свет на меняющийся геополитическую палитру региона.

Фарид Шафиев, председатель UNDC, подчеркнул приверженность Азербайджана взаимодействию с Западом, развенчивая представления о политической или экономической изоляции. Шафиев отметил активное участие президента Ильхама Алиева в международных форумах, таких как Мюнхенская конференция по безопасности, как свидетельство открытости Азербайджана к сотрудничеству. В то же время, Шафиев указал на самоизоляцию Армении, сославшись на ее нежелание поддерживать инициативы регионального сотрудничества, предложенные Азербайджаном.

Шафиев также указал на  агрессивную политику Армении и ее неспособность решить вопрос выплаты компенсацийи за оккупацию территорий, подчеркнув необходимость привлечения международного внимания к этому давнему конфликту. Шафиев отметил наличие в регионе минной угрозы и что несмотря на оказание некоторой международной помощи, Азербайджан одинок в своих усилиях по разминированию.

Депутат парламента Азербайджана Муса Гасымлы повторил необходимость всестороннего анализа региональных и международных условий для достижения устойчивого мира. Гасымлы раскритиковал стратегию Армении, заключающуюся в ожидании изменений в мировом политическом ландшафте, особенно после российско-украинского конфликта, как наносящую ущерб мирному процессу.

Доцент БГУ Сабина Гарашова, отметив победу Азербайджана в 44-дневной войне и его инновационную военную тактику, высоко оценила военно-политическую стратегию президента Алиева. Гарашова призвала международное сообщество признать новые реалии на Южном Кавказе и осудила попытки Армении сохранить статус-кво.

Руководитель департамента UNDC Джавид Велиев, подчеркнул растущее геополитическое значение Азербайджана и его усилия по расширению сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (TDT). Велиев подчеркнул важность военно-оборонного сотрудничества в рамках организации в качестве приоритета для будущих дипломатических усилий Азербайджана.

В целом, симпозиум явился платформой для содержательных дискуссий о сложностях региональной политики и продолжающемся на Южном Кавказе мирных инициатив. Несмотря на неразрешенность проблем, оптимизм относительно конструктивного диалога и сотрудничества между странами региона сохраняется.

 

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