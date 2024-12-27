Россия может быть ответственна за катастрофу азербайджанского самолета - США
Россия может быть ответственна за катастрофу азербайджанского самолета - США
Новые данные США указывают на то, что российская система ПВО могла сбить азербайджанский пассажирский самолет, который разбился уже в Казахстане, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN со ссылкой на двух американских чиновников, пожелавших остаться неназванными.
«Мы увидели признаки того, что российская система ПВО могла сбить самолет «Азербайджанских авиалиний» 25 декабря», — сообщил журналистам высокопоставленный американский чиновник, не раскрыв деталей, включая название системы ПВО.
«Это только предварительные данные, но будет дополнительная информация», — сообщил другой чиновник корреспонденту TURAN.
Чиновники также указали, что катастрофа произошла вскоре после того, как Украина запустила беспилотники по югу России. Возможно, это привело к тому, что российские системы ПВО непреднамеренно поразили самолет, в результате чего погибло не менее 38 человек.
«Это говорит о непрофессионализме, об отсутствии подготовки у российских подразделений, которые, видимо, пытались защититься от атак украинских беспилотников. Именно тогда они могли обстрелять коммерческий самолет», — добавил один из чиновников.
«Конечно, прецедент этого есть», — отметил другой чиновник, намекая на крушение самолета Malaysian Airlines над Украиной в 2014 году, сбитого русскими. Москва не взяла на себя ответственность за этот инцидент, в котором погибло 200 человек.
В среду утром пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон «готов оказать помощь» властям Казахстана и Азербайджана в расследовании.
«Мы глубоко опечалены известием о катастрофе самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. Наши мысли и молитвы с семьями погибших, и мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — отметил Миллер.
Представитель НАТО Фарах Дахлаллах в социальных сетях в среду призвала провести полное расследование причин крушения самолета, а Канада выразила «глубокую обеспокоенность» сообщениями, что российские силы ПВО могли запустить ракету по рейсу 8243, что привело к его аварийной посадке.
«Канада выражает искренние соболезнования семьям невинных жертв и пострадавшим в трагедии. Мы призываем Россию провести открытое и прозрачное расследование инцидента и принять его выводы», — заявил МИД Канады.
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