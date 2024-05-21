Самир Ашуров жалуется на отсутствие медицинской помощи в СИЗО

У содержащегося в учреждении по отбыванию наказания номер 2 активиста, бывшего политэмигранта Самира Ашурова ухудшилось состояние здоровья.

Об этом Turan сообщила его супруга Нурана Ашурова.

«Более двух недель назад у Самира возникли сердечные боли. Он обратился к врачу и ему сделали электрокардиограмму. Врач сказал о необходимости срочной госпитализации. Самир в Германии перенес операцию на сердце, после чего чувствовал себя нормально. Однако после ареста, из-за перенесенного стресса, содержания почти два года в тесной камере СИЗО, ограниченного доступа к свежему воздуху у него вновь возникли проблемы с сердцем», - рассказала Н.Ашурова.

Она отметила, что никаких мер для перевода ее мужа в лечебное учреждение пенитенциарной службы не предпринимают.

Его даже не помещают в санчасть колонии, сказала Н.Ашурова.

«Самиру говорят, что его отправят в больницу в «следующую субботу». Но субботы проходят, а он все еще в колонии, где не получает вообще никакого лечения. Не оказывать помощь человеку с больным сердцем, это значит обречь его на гибель», - сказала Н.Ашурова.

Она обращалась также в Бакинское представительство Международного комитета Красного Креста.

«Мне сказали, что в ближайшие дни посетят Самира, но уже прошло более недели и никаких результатов нет», - отметила Н.Ашурова.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

* Ашуров участвовал в анти-правительственных акциях и в 2018 г. после двух административных арестов, эмигрировал в Германию. Там он также участвовал в акциях с целью привлечения внимания к проблеме прав человека в Азербайджане.

29 марта 2022 года он был депортирован в Азербайджан, а спустя 20 дней задержан полицией в Баку. Его обвинили в нанесении ножевого ранения некоему Эльшану Набиеву. Правозащитники признали Ашурова «политзаключенным», считая, что истинная причина преследования – участие в акциях протеста против нарушений прав человека.

В декабре 2023 суд приговорил его к 6,5 годам лишения свободы.

Впоследствии апелляционный суд оставил в силе этот приговор.