Состояние  Фазиля Гасымова ухудшилось в зале суда

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в четверг продолжился процесс по делу экономиста Фазиля Гасымова. На заседании был оглашен обвинительный акт.

Однако перед выступлением прокурора Гасымов выразил протест, заявив, что невиновен и уголовное дело против него должно быть прекращено.

Тем не менее, судья предоставил слово прокурору, который поддтвердил ранее выдвинутые обвинения. Поле этого состояние Гасымова резко ухудшилось и ему вызвали врачей.

В связи с этим, судебные слушания были перенесены на 12 декабря.

*Фазиль Гасымов был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан. Его обвинили в изготовлении фальшивых денег вместе с известным экономистом и критиком правительства Азербайджана Губадом Ибадоглу. Но сейчас уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Ибадоглу.

В июне он объявил голодовку, протестуя против незаконного ареста. В последнее время он по-прежнему отказывается от пищи, принимая только подслащенный медом йогурт и воду.