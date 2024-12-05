Фазиль Гасымов
Состояние Фазиля Гасымова ухудшилось в зале суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям в четверг продолжился процесс по делу экономиста Фазиля Гасымова. На заседании был оглашен обвинительный акт.
Однако перед выступлением прокурора Гасымов выразил протест, заявив, что невиновен и уголовное дело против него должно быть прекращено.
Тем не менее, судья предоставил слово прокурору, который поддтвердил ранее выдвинутые обвинения. Поле этого состояние Гасымова резко ухудшилось и ему вызвали врачей.
В связи с этим, судебные слушания были перенесены на 12 декабря.
*Фазиль Гасымов был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан. Его обвинили в изготовлении фальшивых денег вместе с известным экономистом и критиком правительства Азербайджана Губадом Ибадоглу. Но сейчас уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Ибадоглу.
В июне он объявил голодовку, протестуя против незаконного ареста. В последнее время он по-прежнему отказывается от пищи, принимая только подслащенный медом йогурт и воду.
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