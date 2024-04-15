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(8 минут назад)
Сотрудники МККК посетили арестованных в Азербайджане армян

Сотрудники МККК посетили арестованных в Азербайджане армян

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Сотрудники МККК посетили арестованных в Азербайджане армян

Сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК) посетили лиц армянского происхождения, содержащихся в Азербайджане.

Об этом говорится в сообщении Бакинского представительства МККК.

Посещение состоялось в апреле. С удерживаемыми лицами состоялись встречи с глазу на глаз, были созданы условия для их контактов со своими семьями.

Согласно мандату МККК, во время таких посещений оценивается обращение с задержанными и условиями их содержания.

МККК создает условия для восстановления и продолжения связей, задержанных с семьями.

В соответствии с процедурами МККК, информация о наблюдениях и рекомендации на их основе, предоставляются и обсуждаются только с удерживающей стороной.

МККК не раскрывает имен посещаемых лиц.

После антитеррористической операции в Карабахе в сентябре 2023 были задержаны и доставлены в Баку ряд высокопоставленных лиц сепаратистского режима, включая трех его бывших руководителей, а также «спикер парламента», бывший «госминистр» и двое военных.

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