Сотрудники МККК посетили арестованных в Азербайджане армян
Сотрудники МККК посетили арестованных в Азербайджане армян
Сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК) посетили лиц армянского происхождения, содержащихся в Азербайджане.
Об этом говорится в сообщении Бакинского представительства МККК.
Посещение состоялось в апреле. С удерживаемыми лицами состоялись встречи с глазу на глаз, были созданы условия для их контактов со своими семьями.
Согласно мандату МККК, во время таких посещений оценивается обращение с задержанными и условиями их содержания.
МККК создает условия для восстановления и продолжения связей, задержанных с семьями.
В соответствии с процедурами МККК, информация о наблюдениях и рекомендации на их основе, предоставляются и обсуждаются только с удерживающей стороной.
МККК не раскрывает имен посещаемых лиц.
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