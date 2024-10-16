США будут «пристально следить» за выборами в Грузии

США будут «пристально следить» за выборами в Грузии

Соединенные Штаты заявили во вторник, что будут «пристально следить» за предстоящими выборами в Грузии на фоне опасений, что пророссийская правящая партия может их «подтасовывать».

«Мы хотим, чтобы в Грузии прошли свободные и справедливые выборы и мы будем внимательно следить в предстоящие дни», — сказал пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN о попытках правящей «Грузинской мечты» сфальсифицировать выборы 26 октября.

США и ЕС выразили беспокойство по этому поводу после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правящую партию в запугивании оппонентов с целью сфальсифицировать предстоящие выборы.

Зурабишвили сообщила Financial Times, что ее страной управляет «российское правительство», и призвала избирателей сделать выбор между ЕС и Россией.

Находящаяся у власти с 2012 года партия «Грузинская мечта» вела кампанию, основанную на пропаганде и запугивании — как и в России, сказала она.

Лидеры оппозиции и гражданского общества опасаются, что если они наберут 40% голосов, то правящая партия может попытаться сфальсифицировать результаты, что приведет к массовым демонстрациям. На это власти, вероятно, ответят полицейскими репрессиями, пишет Financial Times.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель также заявил в понедельник, что недавние действия правящей партии Грузии «сигнализируют о сдвиге в сторону авторитаризма», и поэтому процесс вступления Грузии в ЕС «де-факто приостановлен».

«Давайте дождемся предстоящих парламентских выборов, которые станут решающим испытанием для демократии в Грузии и ее движению в Европейский союз», — сказал Боррель на брифинге в понедельник в Брюсселе.