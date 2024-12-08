Суд арестовал журналистов Meydan TV на 4 месяца (обновлено)

Суд арестовал на 4 месяца журналистов Meydan TV - Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Натиг Джавадлы, Хаяла Агаева и независимго журналиста Рамина Деко.

Все они отвергли обвинения в контрабанде и связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью.

По этому делу арестован также Ульви Таиров. Как заявил его адвокат Бахруз Байрамов, Таиров не имеет отношения к Meydan TV. «Просто они семейно дружили с Айнур Эльгюнеш. В ходе обыска в доме Таирова была изъята сумма денег. Однако Таиров сказал, что деньги принадлежат его супруге как налогоплательщику. У нее есть договора о выполнении услуг и деньги были выручены за это. Сам Таиров с 2022 года не выезжал за границу», - заявил адвокат.

Решения об аресте будут обжалованы.

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2024-12-08 13:33

Суд начал рассматривать дела об аресте журналистов Meydan TV

Хатаинский районный суд Баку 8 декабря избрал в отношении сотрудницы Meydan TV Айсель Умудовой меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Ей предъявлено обвинение по ст. 206.3.2 (контрабанда, совершенная по предварительному сговору группой лиц) УК Азербайджана.

Об этом Turan сообщил адвокат Умудовой Агыль Лайыдж.

По его словам, решение суда необоснованно и неправомерно.

Он отметил, что самой Умудовой и защите «не понятна суть обвинения».

Адвокат отметил, что некоторое время Умудовой был введен «стоп» на выезд и она вообще не покидала страну.

Потом, когда она выезжала за рубеж на учебу или по другим личным обстоятельствам, она каждый раз в аэропорту представляла таможенные декларации.

Это она делала даже несмотря на то, что у нее не было вещей, подлежащих декларации.

Журналистка понимала, что когда-нибудь может столкнуться с подобным обвинением с учетом ее работы в альтернативном медиа.

Адвокат сказал, что самочувствие у Умудовой не важное.

За последние два дня ей дважды вызывали «скорую. «И сегодня она плохо чувствовала себя», - сказал адвокат, добавив, что решение об аресте будет обжаловано.

В суд доставлены и другие задержанные журналисты Meydan TV - Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Натиг Джавадлы, Хаяла Тагиева и независимый журналист Рамин Деко.

Журналистам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.