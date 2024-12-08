Азер Гасымлы задержан по обвинению в вымогательстве (обновлено)

8 декабря глава Института политического управления Азер Гасымлы был задержан на 48 часов в качестве подозреваемого по статье 182.2.3 Уголовного кодекса (вымогательство путем угроз).

Об этом Turan сообщил его адвокат Агиль Лаидж.

«Есть человек, который взял в долг и не вернул деньги Азеру Гасымлы. Гасымлы подал на него в суд и выиграл дело.

Сейчас этот человек заявляет, что, якобы Азер Гасымлы угрожал и требовал у него деньги", - отметил адвокат.

По словам Лаиджа, Гасымлы отвергает обвинения и считает, что его задержание связано с его общественно-политической деятельностью.



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2024-12-08 11:43

Задержан политолог Азер Гасымлы

Задержан директор Института политического менеджмента, политолог Азер Гасымлы, сообщила его супруга.

«Утром Азер повез нашего сына на занятия футболом. Позже он позвонил мне и сказал, чтобы мальчика забрала я. Когда я спросила «почему?», он лишь сказал «сама знаешь» и потом связь прервалась и потом на его номер звонки не доходили», - сообщила Turan супруга политолога Самира Гасымлы.

22 ноября А.Гасымлы не выпустили из страны. Спустя три дня он был допрошен в Бакинской полиции в качестве свидетеля по нескольким уголовным делам.

А.Гасымлы известен как критик внутренней и внешней политики правительства Азербайджана. В своих постах в социальных сетях и интервью он объяснял новую волну арестов журналистов и активистов за последний год разворотом внешней политики Азербайджан в сторону сближения с Кремлем.