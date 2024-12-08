Две российские базы в Сирии блокированы повстанцами
Морская база в Тартусе и авиабаза в Хмеймин блокированы силами сирийской оппозиции. По неофициальным данным, русским дано двое суток, чтобы выйти из Сирии.
Пять российских военных кораблей уже покинули Тартус и находятся в Средиземном море.
Что касается персонала Хмеймим, то там кроме десятков самолетов и вертолетов находится большое количество другой военной техники. Особое значение и ценность представляют средства военной разведки и связи, которые имеют региональное значение.
Наблюдатели считают, что вывезти все это оборудование по воздуху невозможно и оно или будет захвачено повстанцами, или взорвано русскими при эвакуации.
7 и 8 декабря в Хмеймим прибыло по два транспортных самолета для эвакуации личного состава.
Боевые самолеты могут вернуться в Россию через Иран, если позволят повстанцы.
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