Две российские базы в Сирии блокированы повстанцами

Морская база в Тартусе и авиабаза в Хмеймин блокированы силами сирийской оппозиции. По неофициальным данным, русским дано двое суток, чтобы выйти из Сирии.

Пять российских военных кораблей уже покинули Тартус и находятся в Средиземном море.

Что касается персонала Хмеймим, то там кроме десятков самолетов и вертолетов находится большое количество другой военной техники. Особое значение и ценность представляют средства военной разведки и связи, которые имеют региональное значение.

Наблюдатели считают, что вывезти все это оборудование по воздуху невозможно и оно или будет захвачено повстанцами, или взорвано русскими при эвакуации.

7 и 8 декабря в Хмеймим прибыло по два транспортных самолета для эвакуации личного состава.

Боевые самолеты могут вернуться в Россию через Иран, если позволят повстанцы.

