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(12 минут назад)
Две российские базы в Сирии блокированы повстанцами
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Две российские базы в Сирии блокированы повстанцами

Морская база в Тартусе и авиабаза в Хмеймин блокированы силами сирийской оппозиции. По неофициальным данным, русским дано двое суток, чтобы выйти из Сирии.

Пять российских военных кораблей уже покинули Тартус и находятся в Средиземном море.
Что касается персонала Хмеймим, то там кроме десятков самолетов и вертолетов находится большое количество другой военной техники. Особое значение и ценность представляют средства военной разведки и связи, которые имеют региональное значение.

Наблюдатели считают, что вывезти все это оборудование по воздуху невозможно и оно или будет  захвачено повстанцами, или  взорвано русскими при эвакуации.
7 и 8 декабря в Хмеймим прибыло по два транспортных самолета для эвакуации личного состава.
Боевые самолеты могут вернуться в Россию через Иран, если позволят повстанцы.
 

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