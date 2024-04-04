В Баку проводится прокурорская встреча по защите экологии Каспия

В Баку проводится прокурорская встреча по защите экологии Каспия

В Баку 4 апреля проводится пятисторонняя встреча руководящих должностных лиц органов прокуратуры прикаспийских государств на тему: "Экологические нарушения в акватории Каспийского моря: стратегии прокуратур по защите морской среды".

Открывая встречу, генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев подчеркнул, что Каспийское море является общим богатством прибрежных государств и защита окружающей среды и биоразнообразия Каспийского моря является моральным долгом прибрежных стран.

Он выразил уверенность, что бакинская встреча будет полезной в плане усиления мер по борьбе с преступностью, и укреплению сотрудничества в этой области.

Алиев также обратил внимание на то, что с 11 по 24 ноября текущего года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29.

"В рамках этого престижного мероприятия Генеральная прокуратура нашей страны планирует организовать заседание, посвященное мобилизации правоохранительных органов для борьбы с изменением климата и решении экологических проблем Каспийского моря", - сказал он.

В бакинской встрече принимают участие заместители генеральных прокуроров РФ, Ирана, Казахстана и Туркменистана.