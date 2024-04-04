Супруга посла Израиля организовала помощь для обитателей приюта «Чистый мир»

Супруга посла Израиля в Азербайджане Анна Дик в последние дни проводит кампанию по доставке пожертвований в виде одежды, игрушек, обувь и предметов домашнего обихода в приют организации «Темиз дунья», где нашли убежище женщины и дети, ставшие жертвами бытового насилия. Об этом Turan сообщили в посольстве Израиля в Азербайджане.

«В период праздников - Новруз, Рамазан и приближающегося еврейского праздника Пасхи мы еще раз вспоминаем о крепкой дружбе между Израилем и Азербайджаном. Эта дружба определяется солидарностью в трудные времена", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь, посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в публикации в социальной платформе отметил, что горд кампанией, возглавляемой его женой по передаче одежды, игрушек, обуви и других вещей от сотрудников дипмиссии в приют «Темиз Дунья», давшего пристанище женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия.