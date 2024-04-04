  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear130 C
  • Пятница, 5 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(5 часов назад)
Супруга посла Израиля организовала помощь для обитателей приюта «Чистый мир»

Супруга посла Израиля организовала помощь для обитателей приюта «Чистый мир»

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Супруга посла Израиля организовала помощь для обитателей приюта «Чистый мир»

Супруга посла Израиля в Азербайджане Анна Дик в последние дни проводит кампанию по доставке пожертвований в виде одежды, игрушек, обувь и предметов домашнего обихода в приют организации «Темиз дунья», где нашли убежище женщины и дети, ставшие жертвами бытового насилия. Об этом Turan сообщили в посольстве Израиля в Азербайджане.

«В период праздников  - Новруз, Рамазан и приближающегося еврейского  праздника Пасхи мы еще раз вспоминаем о крепкой дружбе между Израилем и Азербайджаном. Эта дружба определяется солидарностью в трудные времена", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь, посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в публикации в социальной платформе отметил, что горд кампанией, возглавляемой его женой по передаче одежды, игрушек, обуви и других вещей  от сотрудников дипмиссии  в приют «Темиз Дунья», давшего пристанище женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия.

 

Написать отзыв

Политика

Sərhəddəki gərginlik, Blinkenin mesajları, Qərbin Ermənistanla Azərbaycansız görüşü...- Rauf Mirqədirov Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей