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(5 часов назад)
shutterstock.com

shutterstock.com

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Сестра бывшего председателя МБА  обратилась к президенту по случаю Рамазан

Президенту Азербайджанской Республики

господину  Ильхаму Алиеву

 

Уважаемый господин Президент,

В честь священного месяца Рамазан я обращаюсь к вам с мольбой о помощи и справедливости. Прошло девять лет с тех пор, как действия наших недругов погрузили нашу семью во тьму, лишив нас счастья и покоя. Сегодня они стремятся лишить нашего совместного с братом  последнего жилья. Этот вопиющий акт не только нарушает законы нашей страны, но и игнорирует фундаментальное право на жилище, принцип, который поддерживается во всем мире. Важно отметить, что недвижимость, о которой идет речь, была приобретена в 1990-х годах, задолго до того, как мой брат Джахангир Гаджиев  занял свою должность в Международном банке Азербайджана.

Пенитенциарная служба в прошлом отказала ему в элементарном праве на юридическое представительство, не признав доверенность его адвоката. Следовательно, Джахангир несправедливо лишен возможности обратиться за помощью в правовую систему, что лишает его возможности обратиться к  правосудию. Хотя недавнее назначение нового министра юстиции вселило надежды на позитивные перемены, к сожалению, эти ожидания остаются нереализованными.

Господин Президент, в эти священные дни Рамазана я умоляю Вас оказать Джахангиру свою помощь и милосердие, особенно учитывая ухудшающееся с годами состояние его здоровья.

С глубочайшим уважением, Амина Гаджиева

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