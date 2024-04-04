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Сестра бывшего председателя МБА обратилась к президенту по случаю Рамазан
Президенту Азербайджанской Республики
господину Ильхаму Алиеву
Уважаемый господин Президент,
В честь священного месяца Рамазан я обращаюсь к вам с мольбой о помощи и справедливости. Прошло девять лет с тех пор, как действия наших недругов погрузили нашу семью во тьму, лишив нас счастья и покоя. Сегодня они стремятся лишить нашего совместного с братом последнего жилья. Этот вопиющий акт не только нарушает законы нашей страны, но и игнорирует фундаментальное право на жилище, принцип, который поддерживается во всем мире. Важно отметить, что недвижимость, о которой идет речь, была приобретена в 1990-х годах, задолго до того, как мой брат Джахангир Гаджиев занял свою должность в Международном банке Азербайджана.
Пенитенциарная служба в прошлом отказала ему в элементарном праве на юридическое представительство, не признав доверенность его адвоката. Следовательно, Джахангир несправедливо лишен возможности обратиться за помощью в правовую систему, что лишает его возможности обратиться к правосудию. Хотя недавнее назначение нового министра юстиции вселило надежды на позитивные перемены, к сожалению, эти ожидания остаются нереализованными.
Господин Президент, в эти священные дни Рамазана я умоляю Вас оказать Джахангиру свою помощь и милосердие, особенно учитывая ухудшающееся с годами состояние его здоровья.
С глубочайшим уважением, Амина Гаджиева
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