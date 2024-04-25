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(2 часа назад)
В Карабахе обнаружено новое массовое захоронение

В Карабахе обнаружено новое массовое захоронение

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В массовом захоронении в селе Малыбейли обнаружены останки еще двух человек (обновлено)

В массовом захоронении в селе Малыбейли обнаружены останки еще двух человек, говорится в совместном сообщении генпрокуратуры Азербайджана и госкомиссии по делам военнопленных, заложников и лиц, пропавших без вести.

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В Карабахе обнаружено новое массовое захоронение

В Карабахском регионе Азербайджана, в селе Малыбейли Ходжалинского района обнаружено новое массовое захоронение.

Останки минимум 6 человек были найдены 24 апреля во время строительно-восстановительных работ, говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести.

Фрагменты человеческих костей были найдены в местечке «Мехелле» села Малыбейли.

Ведутся работы по полному исследованию этой территории и поиска других  останков. Назначены экспертизы для установления срока захоронения и идентификации останков.

По факту в Управлении криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры ведется  расследование.  Отметим, что ранее два массовых захоронения жертв Карабахского конфликта были обнаружены в городе Ходжалы.

До того несколько захоронений были обнаружены в Шуше и других местах Карабаха.

 

В массовом захоронении в селе Малыбейли обнаружены останки еще двух человек (обновлено) В массовом захоронении в селе Малыбейли обнаружены останки еще двух человек (обновлено)
В массовом захоронении в селе Малыбейли обнаружены останки еще двух человек (обновлено) В массовом захоронении в селе Малыбейли обнаружены останки еще двух человек (обновлено)

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