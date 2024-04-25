В Карабахе обнаружено новое массовое захоронение
В массовом захоронении в селе Малыбейли обнаружены останки еще двух человек (обновлено)
В массовом захоронении в селе Малыбейли обнаружены останки еще двух человек, говорится в совместном сообщении генпрокуратуры Азербайджана и госкомиссии по делам военнопленных, заложников и лиц, пропавших без вести.
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В Карабахе обнаружено новое массовое захоронение
В Карабахском регионе Азербайджана, в селе Малыбейли Ходжалинского района обнаружено новое массовое захоронение.
Останки минимум 6 человек были найдены 24 апреля во время строительно-восстановительных работ, говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести.
Фрагменты человеческих костей были найдены в местечке «Мехелле» села Малыбейли.
Ведутся работы по полному исследованию этой территории и поиска других останков. Назначены экспертизы для установления срока захоронения и идентификации останков.
По факту в Управлении криминалистики и информационных технологий Генпрокуратуры ведется расследование. Отметим, что ранее два массовых захоронения жертв Карабахского конфликта были обнаружены в городе Ходжалы.
До того несколько захоронений были обнаружены в Шуше и других местах Карабаха.
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