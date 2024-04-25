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(2 часа назад)
Близкие голодающего Эльнура Гасанова обеспокоены за его здоровье

Близкие голодающего Эльнура Гасанова обеспокоены за его здоровье

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Близкие голодающего Эльнура Гасанова обеспокоены за его здоровье

Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов с 18 апреля продолжает сухую голодовку  в Бакинском СИЗО-1.

Его близкие обеспокоены за его здоровье.

«24 апреля Эльнур позвонил из СИЗО. Его голоса практически от слабости не было слышно. Мы обеспокоены, что он может впасть в кому. Несмотря на наши просьбы он не остановил голодовку», - сказал один из родственников Гасанова.

При этом 25 апреля человек, представившийся сотрудником СИЗО позвонил членам семьи Гасанова и предложил приехать в изолятор на встречу с руководством.

В Пенитенциарной службе пока не ответили на запрос Turan о состоянии здоровья Гасанова.

*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий  руководства Дорожной полиции. 18 апреля он объявил голодовку в знак протеста против изъятия у него записей, которые он готовил к своему выступлению в суде.

Гасанов также протестует против фальсификации уголовного дела против него и требует своего освобождения.

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