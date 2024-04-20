В Совете Европы обсуждается возвращение Азербайджана в ПАСЕ

В Совете Европы обсуждается возвращение азербайджанской делегации в ПАСЕ. Данный вопрос поднимался в Комитете министров Совета Европы.

Об этом заявила действующий председатель Комитета министров СЕ, глава МИД Лихтенштейна Доминик Хаслер на весенней сессии ПАСЕ, отвечая на вопросы депутатов.

«Азербайджан является полноправным членом Совета Европы и обладает равными правами наряду с другими участницами организации. Естественно, страна имеет и одинаковые обязательства соответствовать стандартам Совета Европы с точки зрения гражданских и политических прав. Можете быть уверенными, что Комитет министров будет последовательно продолжать диалог для поиска общего пути решения данного вопроса», - отметила Хаслер.

Она отметила, что «после вступления в СЕ в 2001 г. Азербайджан использовал поддержку Совета Европы в процессе демократического перехода».

В свою очередь, «Совет Европы использовал вклад Азербайджана с точки зрения пропаганды своих ценностей и расширения сферы их распространения».

«Это безграничное, взаимовыгодное сотрудничество. Несомненно, пройдено еще половина пути, необходимы серьезные усовершенствования, реформы. Полагаю, что мы нуждаемся друг в друге и надеюсь, что делегация Азербайджана в скором вернется на своем достойное место в Парламентской ассамблее, чтобы сотрудничество и диалог продолжались во имя объединяющих нас. ценностей», - отметила глава Комитета министров СЕ.

Она также ответила на вопрос относительно арестованных в Азербайджане карабахских сепаратистов.

«Для Армении они военнопленные, для Азербайджана – обычные преступники. Но что бы ни было, они люди и находятся под защитой европейских конвенций. Поэтому обращение с ними должно соответствовать этому», - подчеркнула Хаслер.

Полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ были приостановлены на январской сессии 2024 г.

Инициаторы этого решения мотивировали данный шаг, не выполнением Азербайджаном своих обязательств перед СЕ, а также не приглашением делегации ПАСЕ для мониторинга президентских выборов 7 февраля.