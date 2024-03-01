В Ходжалы обнаружено новое массовое захоронение

В ходе раскопок в центре города Ходжалы, возле бывшей ковровой фабрики, обнаружены останки еще пяти человек, сообщила 1 марта пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Несколько дней назад в этом эе место были найдены останки еще пяти человек, из них двое несовершеннолетние. По предварительным данным, это мирные жители города замученные армянами в ходе оккупации Ходжалы 25-26 февраля 1992 года.

Обследование территории продолжается, говорится в сообщении.