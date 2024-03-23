Можно ли считать контрабандой обнаруженные в квартире, офисе деньги?

20 ноября прошлого года начались аресты по делу AbzasMedia, известного своими расследованиями фактов коррупции. Ранее были арестованы директор сайта Ульви Гасанлы, заместитель директора Мухаммед Кекалов, главный редактор Севиндж Вагифгызы. Затем были арестованы журналисты Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова и журналист-расследователь Хафиз Бабалы. Они также обвиняются по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц).

После задержания Ульви Гасанлы 20 ноября в офисе AbzasMedia прошел обыск. Утверждалось, что в офисе сайта были обнаружены 40 тыс евро. Ульви Гасанлы же заявляет, что денег там не было, что 40 тысяч евро подложили в офис те, кто утверждает, что обнаружил их.

Вслед за AbzasMedia по обвинению в контрабанде были арестованы также руководитель интернет-телеканала Kanal 13 Азиз Оруджев и сотрудник этой структуры Шамо Эминов.

А 6 и 8 марта по тому же обвинению были арестованы группа сотрудников канала «Toplum TV» и Платформы III Республика. В ходе обысков в офисе Платформы III Республика и в квартирах сотрудников Toplum TV якобы были обнаружены разлные суммы денег. Против них также были предъявлены обвинения в контрабанде.

Почему в последнее время против арестованных журналистов и членов гражданского общества используется эта статья?

На вопросы ASTNA отвечает юрист Ялчин Иманов.

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Вопрос: В последнее время в отношении арестованных членов гражданского общества и журналистов используется статья о контрабанде. Что предусматривается в преамбуле этой статьи?

Ответ: В качестве общей информации могу сказать, что контрабанда является преступным деянием, предусмотренным ст. 206 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики. Эта статья содержится в главе «Преступления в сфере экономической деятельности» упомянутого Кодекса. Диспозиция статьи предусматривает перемещение в значительном размере через таможенную границу Азербайджанской Республики товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.

То есть действия этого преступления совершаются следующими способами:

Перемещение контрабандных товаров помимо таможенного контроля;

Перемещение контрабандных товаров с сокрытием от таможенного контроля;

Перемещение контрабандных товаров с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации;

Перемещение контрабандных товаров с недекларированием;

Перемещение контрабандных товаров с недостоверным декларированием.

До сих пор в эту статью 6 раз в разное время вносились дополнения и изменения. Общественная опасность преступления контрабанды – нарушение установленных правил и условий перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу страны, наносящее ущерб правам и охраняемым законом интересам государства, юридических и физических лиц.

Предметом преступления контрабанды является любое имущество, которое считается товаром, а также иные предметы, не являющиеся товарами, для которых установлен определенный порядок и условия перемещения через таможенную границу, а также наличная иностранная или национальная валюта, ценные бумаги, золотые ювелирные изделия и т.д.

Для образования состава преступления контрабанды товары и предметы, перевозимые в страну вне таможенных процедур, должны быть в значительных количествах. Под значительной суммой понимается сумма свыше 50 тыс манатов, но не более 200 тыс манатов.

Если значительных сумм нет, то перевоз товаров и транспортных средств через таможенную границу вне таможенного контроля, путем сокрытия, с использованием документов или средств идентификации путем обмана, без декларирования или без надлежащего декларирования влечет административную ответственность.

Субъектом данного преступления может быть любое лицо, достигшее 16 лет - возраста, позволяющего привлекать его к уголовной ответственности.

Вопрос: Насколько правильно использование данной статьи против членов гражданского общества и журналистов? То есть, какое отношение имеют к контрабанде журналистика, гражданское общество?

Ответ: Тенденция применения данной статьи к журналистам, общественно-политическим активистам не нова. Карающие и приговаривающие правоохранительные органы и судебная система включили контрабанду в историю политических преследований несколько лет тому назад. Похищенный из Грузии и доставленный в Баку в мае 2017 года журналист Афган Мухтарлы и вернувшаяся в том же месяце из соседней страны после лечения функционер оппозиционной партии, покойная Гёзель Байрамлы были привлечены к уголовной ответственности по тому же обвинению и осуждены к лишению свободы.

Кстати, расскажу любопытную вещь. В 2017 году был подготовлен достаточно объемный законопроект, предусматривающий внесение изменений в Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики и предусматривающий изъятие из Уголовного Кодекса ст. 206.1, то есть части первой преступления контрабанда, иными словами, его отмену. Но потом что-то случилось, какая-то невидимая рука прошлась по проекту и он претерпел изменения в результате которых, положение об отмене статьи 206.1 было исключено из проекта. Весьма вероятно, что эта сомнительная коррекция в законодательном процессе произошла по политическим мотивам и была рассчитана на то, чтобы исключить законные основания для освобождения Мухтарлы и Байрамлы от уголовной ответственности в условиях продолжающегося уголовного преследования.

Что касается основной части вопроса, то вероятно, Вы спрашиваете о существовании законных оснований для привлечения по этой статье представителей СМИ и гражданского общества к уголовной ответственности. Безусловно, даже, если допустить, что денежные средства в иностранной валюте, которые, как утверждается, были обнаружены в квартирах журналистов или представителей НПО, принадлежат им, следственному органу надо еще доказать, что эта сумма доставлена в страну контрабандным путем.

То есть ввоз на таможенную территорию контрабандной иностранной валюты, уклонение от таможенных процедур, а также совершение заранее определенных действий для совершения контрабанды, незаконного перемещения валюты через таможенную границу и т.д. должны быть доказаны.

Как указано в постановлении Верховного суда от 2 июня 2016 г. № 10 «О судебной практике по делам о контрабанде», «...деяния, связанные с перемещением лицом товаров или других предметов через государственную границу квалифицируется как преступление (контрабанда), если лицо, совершившее преступное деяние, совершило одно или несколько действий, составляющих объективную сторону преступления в диспозиции статьи 206.1 Уголовного кодекса и противоречащих правилам, предусмотренным в Таможенном кодексе».

Если их нет, то нет и контрабанды - состав преступления не образуется.

Суть проблемы, конечно же, в том, что в результате внесения реакционных изменений в законы «О грантах» и «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)» медиа-субъектам и НПО фактически запрещено получать гранты от иностранных доноров. Принятие в качестве предмета преступления (контрабанды) грантовых средств, одного из источников денежного и иного формирования собственности субъектов СМИ и НПО во всем цивилизованном мире, отождествление с контрабандой, скорее свидетельствует о доведении масштабов этой проблемы до абсурда, нежели о правовой трансформации.

В Азербайджане НПО, не желающие быть псевдо медиа и GONGO (Government-Organized (или Operated) Non-Governmental Organization), «Государством организованные негосударственные организации» (ГОНГО), — номинально неправительственные общественные объединения, созданные по инициативе или при участии властей и работающие на интересы государства – прим. Ред.), лишили незаменимой помощи, которая является единственной гарантией их существования.

В этом смысле широкий контекст и суть новой волны репрессий, охватившей страну с осени прошлого года, - это, мягко говоря, ликвидация в Азербайджане остатков независимого института медиа и гражданского общества.

Цель их преследования за контрабанду и предстоящее осуждение – положить конец критике, неприемлемой в политическом плане для властей.

Вопрос: Обычно последние наблюдения показывают, что при обысках в офисах или домах задержанных представителей гражданского общества или журналистов «обнаруживаются» различные суммы иностранной валюты, и тогда в дело вступает эта статья. Можно ли считать контрабандой обнаружение денег в квартире или офисе? Что говорит законодательство?

Ответ: Место и пространство обнаружения наличных денежных средств, являющихся одним из предметов преступления контрабанды, законодательством не ограничено, т. е. они могут находиться и в таможенной зоне, и за ее пределами. Но более логичным является разоблачение этого преступного деяния в зоне таможенного контроля. Ст. 146 Таможенного Кодекса Азербайджанской Республики регулирует декларирование товаров и транспортных средств и место их декларирования. Согласно данной статье все товары и транспортные средства, перемещаемые через таможенную границу, подлежат декларированию таможенному органу, осуществляющему их таможенное оформление. Декларирование производится путем заявления в таможенный орган в установленной форме (устной, письменной на бумажном носителе, электронной) сведений о таможенной процедуре, под которые предусмотривается поместить товары и транспортные средства, и других сведений необходимых для таможенных целей.

В соответствии с «Правилами декларирования товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу», утвержденными постановлением Кабинета министров от 22 июля 2014 года № 263, для использования физическими лицами упрощенного порядка декларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу, на таможенных пограничных пунктах пропуска применяются двухканальные системы пропуска - «Зеленый коридор» и «Красный коридор». Система пропуска «Зеленый коридор» предназначена для декларирования товаров физическими лицами в устной форме, за исключением товаров, перевозимых в несопровождаемом багаже и отправляемых по почте. Через эту систему товары перемещаются в льготном порядке, то есть с освобождением от таможенных процедур, без взимания таможенных платежей и без применения мер торговой политики. Перемещение товаров физическим лицом через таможенную границу с использованием системы пропуска «Зеленый коридор» означает отсутствие в его ручной клади и сопровождающем багаже товаров, подлежащих декларированию в письменной форме, и воспринимается как устное декларирование этих товаров таможенным органам. А система выпуска «Красный коридор» предназначена для их декларирования в письменной или электронной форме на бумажных носителях с выдачей упрощенной декларации на товары.

Если представители медиа и неправительственных организаций действительно занимались контрабандой иностранной валюты, то было бы убедительнее и разумнее, как говорится, «взять их с поличным»? Проверка общественно-политических активистов под условным кодом «N5» или «J5» при вылете и прилете в бакинский аэропорт является не столь далеким прошлым. Как могло случиться, что лица, арестованные по обвинению в контрабанде, не подвергались этим проверкам?

Правоохранительные органы располагали информацией о поездках этих лиц в зарубежные страны и возвращении, и наличие у них денежных средств, подлежащих декларированию в зоне таможенного контроля, можно было легко установить и, как говорится, предотвратить путем опроса сотрудника органа таможенного контроля, личного досмотра или проведения таможенного досмотра ручной клади или багажа.

И если подозрение действительно было обоснованным, то по логике этот процесс тоже должен был произойти.

Проведение вместо этого в офисах и квартирах поисково-розыскных действий с грубым нарушением ряда требований Уголовно-процессуального законодательства и обнаружение якобы каких-то сумм иностранных денежных средств вызывает серьезные сомнения и многочисленные вопросы.

Еще одним заслуживающим внимания вопросом является правовая оценка действий арестованных как контрабанды, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Согласно опубликованным открытым данным, следствие утверждает, что обвиняемые перемещали иностранную валюту через таможенную границу не вместе, а поодиночке. В таком случае признака «сговора» двух и более лиц по предварительному согласию быть не может, а квалифицировать предполагаемое деяние как совершенное «группой лиц по предварительому сговору» незаконно.

В Постановлении Пленума Конституционного суда от 6 мая 2022 года «О толковании некоторых положений статей 32, 33 и 34 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики» также прямо указывается, что согласно смыслу статей 33.3 и 34.2 УК, действие не может быть расце­нено как преступление, совершенное группой лиц по предвари­тельному сговору, при условии, что участники преступления (организатор, подстрекатель или пособник) не принимают непосредственного участия в совершении действий, составляющих объективную сторону преступления, либо в их действиях отсут­ствуют составные признаки объективной стороны преступления. С точки зрения требований статей 33.3 и 34.2 УК, если участник преступления не участвует в действиях, входящих в объективную сторону преступления, вместе с исполнителем, то есть если преступление не совершено двумя и более лицами по предварительному сговору, его действия, пред­усмотренные статьей 32 этого Кодекса, должны быть описаны по соответствующей статье Особенной части Кодекса.

Такая же позиция была высказана во многих коллегиальных решениях Верховного суда.

В этом смысле описание деяний обвиняемых по статье 206.3.2 УК противоречит уголовному закону. Если предположить, что обнаруженная в квартире или офисе, валюта принадлежит обвиняемым, то в этом случае описание деяния должно быть изменено на статью 206.1 CM. Изменение описания на статью 206.1 УК будет означать, что сумма денежных средств, «пропущенных через таможенную границу», не превышает 50 тысяч манатов, поэтому действия обвиняемых не обнаруживается состав преступления.

Вопрос: имеются ли в каком-либо законе положения ограничивающие количество денежных средств, хранимых дома, в офисе?

Ответ: Ккаких-либо норм относительно лимита денежных средств, хранящихся в квартире или офисе не существует. Это как бы приобретает важное значение для органа уголовного преследования именно в контексте данной темы.

Но необходимо доказать, что денежные средства, которые как утверждается были обнаружены в квартире или офисе, были перевезены в страну без соблюдения таможенных процедур. Для этого необходимо собрать возможные и достоверные доказательства обвинения путем, соответствующим требованиям законодательства.

Как человек, более или менее знакомый с практикой работы сотрудников следственных органов в Азербайджане, могу сказать, что доказательная база, обычно выявляемая в таких делах, сопровождается либо недопустимыми доказательствами (например, лишением участников уголовного процесса ряда прав, гарантированных законом, необъяснения им их прав и обязанностей, применение насилия, запугивания, обмана, применения пыток и иного дурного обращения, нарушение прав подозреваемого или обвиняемого на защиту и т.д.) либо вообще бывает лишена каких-либо доказательств.

Понимаю, что это звучит наивно, но обнародование доказательств, полученных с нарушением основных принципов уголовного судопроизводства, и раскрытие всей степени незаконности и необоснованности уголовного преследования в таких делах - лишь вопрос времени.

Вопрос: Как и где должны разыскиваться доказательства для задержания «контрабандиста», в законодательстве, в УК?

Ответ: Согласно « Льготным и упрощенным правилам перевозки физическими лицами через таможенную границу товаров, не предназначенных для производства или коммерческих целей», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 14 октября 2013 года № 305, физические лица могут перевозить иностранные валютные ресурсы через таможенные пограничные пункты пропуска в соответствии с законом «О валютном регулировании» и правилами, установленными Центральным банком. Приложение № 1 к этим Правилам содержит перечень товаров, которые должны быть декларированы в письменной форме при пересечении таможенной границы Азербайджанской Республики физическими лицами. К перечню товаров, подлежащих декларированию в письменной форме, относятся иностранная валюта и ценные бумаги, эквивалент которых превышает 10 000 (десять тысяч) долларов США.

Приводя эти цитаты из отечественного законодательства, я преследую цель в предоставлении этих цитат из внутреннего законодательства – указать более удобное место для задержания контрабандиста. Это таможенная граница страны. К таможенной территории Азербайджана относятся суша, внутренние воды страны, участок Каспийского моря, принадлежащий Азербайджанской Республике, и воздушное пространство над ними. Поскольку сухопутные границы страны закрыты уже более четырех лет, мы, вероятно, должны рассмотреть таможенную границу аэропорта Баку, который является единственным местом въезда и выезда из страны.

Более действенным для идентификации контрабандиста и обнаружения контрабанды можно считать коридор (зеленый или красный), через который прошли арестованные лица при возвращении в Азербайджан из-за рубежа, наличия у них предметов, подлежащих декларированию, в том числе иностранная валюта, в качестве подтверждения копии таможенной декларации, личный досмотр работником органа таможенного контроля или таможенный досмотр ручной клади и багажа и т.п.

А доказывать, что иностранная валюта, которая, как утверждается, обнаружена в квартирах или офисах журналистов и представителей НПО, была ввезена в страну контрабандным путем, будет обязанностью следствия в досудебном производстве, а обвинения в суде.

Хотя отставшийся позади этап этих дел (AbzasMedia и Toplum TV ) сопровождался рядом очевидных абсурдов. Например, журналисту или представителям НПО было предъявлено обвинение в совершении преступления (контрабанды) с отягчающими признаками - группой лиц по предварительному сговору. Из открытых источников и заявлений адвокатов в СМИ становится очевидным, что в этих обвинениях непонятно каким способом контрабандная иностранная валюта была ввезена в страну (способ ее совершения), когда она была ввезена, в каких действиях выражался преднамеренный сговор, в чем конкретно заключалась роль каждого обвиняемого в совершении, приписываемого ему преступного деяния, вся или часть иностранной валюты, о которой сообщается, является контрабандным товаром и прочее.

Вопрос: Как арестованным журналистам, членам гражданского общества защитить свои права? Как им доказать, что они не контрабандисты? Что говорит по этому поводу международное право?

Ответ: Сегодня неэффективность средств правовой защиты в стране ясна как божий день. Единственная цель прохождения этих инстанций - выполнить условия приемлемости обращения в Европейский суд. Но до того момента все нарушения должны регистрироваться с максимальной детализацией и точностью и оспариваться в местных судах.

В настоящее время наиболее заметным нарушением является незаконное массовое распространение в проправительственных СМИ первичных данных следствия, способствующее созданию негативного (криминального) образа журналистов и сотрудников НПО. Это является нарушением ряда норм уголовно-процессуального законодательства, а также явным нарушением права на презумпцию невиновности.

Также существуют реальные возможности незаконности процедуры обыска и изъятия, правовой защиты, свободы от жестокого обращения и ряда других нарушений фундаментальных прав.

Также среди реальных возможностей незаконность процедуры обыска и изъятия, адвокатской защиты, жестокое обращение и ряда других нарушений фундаментальных прав.

Поэтому, при таких обстоятельствах защита должна подавать жалобы с максимальной оперативностью.

В нынешних делах как единственный механизм защиты и адрес, на который можно надеяться представляется Страсбургский суд. Хотя там тоже немало проблем, и эти проблемы с каждым днем становятся все более очевидными. Но опять же, как говорится, даже в «такой ситуации» этот суд чем-то полезен, и, вероятно, так будет и в дальнейшем.