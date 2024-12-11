Сирия на грани краха: перерисовывается новая карта Ближнего Востока - беседа со Станиславом Тарасовым

События в Сирии анализирует в программе «Сложный вопрос» историк, политолог, специалист по Ближнему Востоку и Кавказу, кандидат исторических наук Станислав Николаевич Тарасов.

С 1978 по 1991 год Тарасов работал в турецком вещательном отделе Гостелерадио СССР на Ближнем Востоке, был специальным корреспондентом и комментатором Главной редакции международных связей Центрального телевидения. С 2004 по 2006 год был главным редактором отдела международных связей еженедельной газеты « Век» . С 2007 года — главный редактор еженедельника « Российские новости» . Автор ряда книг по проблемам Южного Кавказа, Турции, Ирана и других стран Ближнего Востока, а также многочисленных статей, опубликованных в специализированной литературе.

По мнению Тарасова, распад Сирии как государства — свершившийся факт. Дамаск утратил свое значение, а харизматичного лидера и идеологии, которые могли бы объединить страну, на данный момент нет. Скорее всего, Сирия распадется на анклавы по образцу французского мандата (результат франко-британской конференции в Сан-Ремо в 1920 году, позднее ратифицированный Лигой Наций 29 сентября 1923 года).

В период французского мандата Сирия была разделена на шесть частей: государство Дамаск, государство Алеппо, государство Алавитов, Большой Ливан, государство друзов и санджак (провинция) Александретта (Хатай, переданная Турции после референдума 1939 года).

Тарасов не верит, что сирийцы согласятся на федерацию, учитывая расходящиеся интересы как внутренних сил, так и внешних игроков.

Эксперт предполагает, что внешние игроки предвидели наступление «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТС, «Организация освобождения Леванта») на Дамаск. Он указывает, что сами повстанцы, вероятно, не смогли бы создать такое «сильное и боеспособное подразделение» в течение года или нанести столь сильный урон Асаду за две недели без внешней поддержки.

Тарасов отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог спасти режим Асада еще летом, однако в силу определенных обстоятельств этого не произошло.

Он также заявил, что Россия намеревалась защищать режим, но ее усилиям помешал Иран.

«В Тегеране считали, что Россия и Турция сговорились против Ирана. Заговор зреет в сирийском руководстве. В тот момент Москва решила, что нет смысла продолжать борьбу. В результате Асад остался без поддержки», — сказал аналитик.

Относительно действий Израиля Тарасов заявил, что Израиль намерен создать курдское правительство на территории Сирии:

«Они собираются провозгласить курдское правительство в одном из населенных пунктов в Сирии. Курды установили контакт с израильским и американским руководством. И, как вы знаете, на востоке Сирии находится американский контингент. Американцы заявили о своем намерении там остаться. Ранее они тормозили процесс формирования курдского государства на востоке Сирии, но теперь этот процесс может стать реальностью».

Он также считает, что Израиль пытается контролировать районы, населенные друзами, чтобы создать государство для друзов.

«Если планы создания курдского и друзского государств будут реализованы, государство Сирия прекратит свое существование», — заключил Тарасов.

4о