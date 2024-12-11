ОПЕК снижает прогнозы спроса на нефть на 2024 и 2025 годы на фоне растущей неопределенности

В своем последнем ежемесячном отчете о рынке нефти ОПЕК пересмотрела свои прогнозы роста мирового спроса на нефть в сторону понижения в пятый раз подряд, отражая осторожный взгляд на энергетические рынки, поскольку экономические и геополитические проблемы сохраняются. Группа снизила свою оценку роста спроса в 2025 году на 90 000 баррелей в день (б/д) до 1,45 млн б/д, сославшись на более слабые ожидания по Ближнему Востоку.

Это знаменует собой значительный сдвиг по сравнению с предыдущим годом, когда ОПЕК ожидала уверенный рост на 1,85 млн б/д в 2025 году. Группа также сократила свой прогноз роста спроса на 2024 год на 210 000 б/д до 1,61 млн б/д, указывая на более медленный, чем ожидалось, рост на Ближнем Востоке, в Индии и Америке. Всего пять месяцев назад ОПЕК прогнозировала более устойчивый рост на 2,25 млн б/д в этом году.

Пересмотры приближают прогнозы ОПЕК к более консервативным оценкам других крупных прогнозистов. Например, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост спроса на нефть на 920 000 баррелей в сутки в 2024 году и на 990 000 баррелей в сутки в 2025 году, тогда как Управление энергетической информации США (EIA) прогнозирует рост на 890 000 баррелей в сутки и 1,29 млн баррелей в сутки за те же периоды.

Несмотря на снижение прогноза спроса, ОПЕК сохранила свой прогноз роста поставок жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК+, в 2025 году на уровне 1,11 млн б/с. На 2024 год группа немного увеличила свою оценку до 1,28 млн б/с, сославшись на более сильное, чем ожидалось, производство в США.

На производственном фронте добыча сырой нефти ОПЕК+, которая включает в себя вклад стран, не входящих в ОПЕК, таких как Мексика, выросла на 323 000 б/д в ноябре до 40,665 млн б/д, согласно вторичным источникам, таким как Argus. «Call on OPEC+ crude» — объем, который группа ожидает поставить для удовлетворения мирового спроса — остается на уровне 42,4 млн б/д в этом году и 42,7 млн ​​б/д в следующем году.

Чтобы стабилизировать рынок, ОПЕК+ недавно согласилась отложить откат добровольных сокращений добычи на общую сумму 2,2 млн б/д. Первоначально запланированные на январь 2025 года сокращения теперь будут продлены до апреля 2025 года, с поэтапным возвратом к полной добыче, растянутым на 18 месяцев вместо одного года.

Осторожный подход к изменчивому рынку

Эти стратегические решения подчеркивают осторожность маневрирования ОПЕК в нестабильном энергетическом рынке, характеризующемся колебаниями спроса, давлением предложения и меняющимися экономическими условиями.

Пересмотренные прогнозы подчеркивают растущие проблемы для нефтяного рынка по мере приближения 2024 года на фоне энергетических переходов, геополитической напряженности и неравномерного восстановления после пандемии. Признаки замедления экономики на основных рынках, таких как США и Китай, отражаются на энергетических рынках, оказывая понижательное давление на цены. ОПЕК уже четвертый месяц подряд снижает свой прогноз роста спроса на нефть, отражая сдержанную промышленную активность и вялый потребительский спрос в этих ключевых экономиках.

Укрепление доллара США усугубило спад. По мере роста доллара нефть становится дороже для покупателей, использующих другие валюты, что снижает мировой спрос. Эта динамика исторически сдерживала цены на нефть, особенно в периоды доминирования доллара.

Производители, не входящие в ОПЕК, готовы увеличить добычу, что усугубит проблемы избыточного предложения. Аналитики Goldman Sachs и Citibank предположили, что цены на нефть могут упасть до $60 за баррель или ниже, если избыточное предложение сохранится, что подчеркивает растущий дисбаланс между мировым спросом и предложением.

Более широкие последствия для энергетических рынков

Если текущие тенденции сохранятся, отраслевые эксперты предупреждают, что цены на нефть могут упасть до $40 за баррель, особенно если ОПЕК+ смягчит ограничения на добычу. Такой сценарий усугубит фискальные проблемы для стран-экспортеров нефти, многие из которых уже борются с финансовым давлением.

Последствия слабого спроса на нефть выходят далеко за рамки энергетических рынков. Они отражают более широкое замедление глобальной экономической активности, усиливая призрак рецессии в некоторых регионах.