3 февраля СМИ сообщили, что гражданин Чехии был задержан властями Азербайджана при попытке пересечь временную границу из Армении в Азербайджан. Власти уведомили консульство Чехии в Баку. Продолжается расследование по установлению личности этого лица. Однако ни официальные учреждения в Азербайджане, ни в Праге не выступили с заявлениями по поводу инцидента.

В аналитической программе под названием "Хафта" ("Неделя") на государственном телевидении Азербайджана (AzTV) утверждалось, что Франция разработала план "блицкрига" против Азербайджана. В программе было указано предполагаемое направление нападения, предполагая, что оно могло произойти из района Джермука. Ведущий Ровшан Мамедов упомянул европейских агентов, пытавшихся пересечь границы Азербайджана, сославшись на инцидент с участием генерала Национальной жандармерии Франции, осуществлявшего наблюдение с территории Армении.

2 февраля бригадный генерал Национальной жандармерии Франции Уильям Де Мейер посетил расположение гражданской миссии ЕС в Армении для оценки пограничной обстановки.

Между тем, в тот же день посольство США в Армении рекомендовало своим гражданам воздержаться от посещения армяно-азербайджанской границы и запретило своим сотрудникам посещать некоторые города приграничного региона, сославшись на возможное закрытие дорог без предварительного уведомления.

Эксперт по безопасности Ильхам Исмаил, выступая в программе "Сложный вопрос", высказал мнение, что, хотя у Чешской Республики, возможно, нет особых интересов в Азербайджане, иностранные граждане могут использоваться другими государствами в качестве шпионов - тактика, известная как деятельность под чужим флагом. Исмаил усомнился в шпионских связях задержанного из-за непрофессионального пересечения границы.

Однако Исмаил предположил, что армянская провокация привела к допущению нарушения, расценив это как потенциальную пищу для антиазербайджанской пропаганды. Он предположил, что мотивом Армении могло быть стремление негативно изобразить Азербайджан, предав огласке инцидент как арест гражданина Чехии, государства-члена ЕС, что еще больше усугубило напряженность в регионе.