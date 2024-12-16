Бывший президент Сирии Асад отрицает запланированный выход, утверждая, что эвакуация была решением, принятым в последнюю минуту

В своем первом публичном заявлении после свержения бывший президент Сирии Башар Асад заявил в понедельник, что его отъезд из Сирии был незапланированным и осуществлен под давлением российских союзников.

Асад рассказал, что оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря 2024 года, даже когда силы оппозиции продвигались в столицу. Затем он переместился на российскую авиабазу Хмеймим в Латакии, чтобы контролировать военные операции. По прибытии он обнаружил, что сирийские войска полностью отступили, а база подверглась массированной атаке беспилотников. Учитывая тяжелую ситуацию, российские власти организовали его немедленную эвакуацию в Москву тем же вечером.

«Мой отъезд из Сирии не был запланирован и не произошел в последние часы боев, как утверждают некоторые», — заявил Асад. Он подчеркнул, что никогда не думал об отставке или поиске убежища, назвав такие идеи «бессмысленными» после того, как Дамаск пал под натиском тех, кого он назвал «террористами». Асад подтвердил свою неизменную связь с Сирией и ее народом, выразив надежду, что страна «снова станет свободной и независимой».

Замечания бывшего президента прозвучали на фоне широко распространенных спекуляций о последних днях его режима и обстоятельствах его внезапного ухода. Его отстранение последовало за стремительным наступлением повстанцев во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТС), завершившимся взятием Дамаска и концом пятидесятилетнего правления семьи Асада.

Президент России Владимир Путин предоставил Асаду убежище по гуманитарным соображениям. Кремль не предоставил подробных комментариев о своей роли в эвакуации Асада или его будущем статусе в России.

Оппозиция, которая теперь контролирует Дамаск, пока официально не отреагировала на заявление Асада. Переходное правительство во главе с командиром HTS Абу Мохаммадом аль-Джулани заявило о намерении создать инклюзивную администрацию и призвало к международному сотрудничеству для стабилизации Сирии.

Неожиданный побег Асада привел в замешательство многих его помощников и родственников, и, по сообщениям, даже близкие члены семьи не знали о его планах.