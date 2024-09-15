Правящая партия Грузии заявила о своем намерении принести официальные извинения осетинскому народу за войну 2008 года против Южной Осетии, сепаратистского региона, поддерживаемого Россией, в случае победы на предстоящих парламентских выборах в октябре.

Бидзина Иванишвили, основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта», заявил, что Грузия «найдет в себе силы извиниться» за военный конфликт, инициированный бывшим президентом Михаилом Саакашвили и его партией «Единое национальное движение» (ЕНД). Иванишвили подчеркнул свою приверженность привлечению к ответственности виновных в конфликте и предложил объявить партию Саакашвили неконституционной.

Иванишвили заявил, что подход партии к сепаратистским регионам Грузии Южной Осетии и Абхазии сосредоточен на их мирной реинтеграции в страну. Он подчеркнул необходимость для «Грузинской мечты» получить большинство на парламентских выборах, запланированных на 26 октября 2024 года, для эффективного проведения этой политики.

Однако недавний опрос Edison Research указывает на трудный путь для правящей партии. В то время как 34% респондентов выразили поддержку «Грузинской мечте», почти 60% опрошенных намерены отдать свои голоса за оппозиционные партии.

Конфликт 2008 года разразился 8 августа, когда тогдашний президент Саакашвили приказал грузинским войскам войти в Южную Осетию. Россия быстро вмешалась, вытеснив грузинские войска и признав Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами. Попытки сменявших друг друга грузинских правительств вернуть эти территории до сих пор не увенчались успехом.