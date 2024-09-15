Вице-президент Камала Харрис с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, где г-жа Харрис пыталась заверить нервничающих украинцев и европейцев в решимости своей администрации оказать помощь Киеву.Фото...Автор фото: Тобиас Шварц

Президент Украины Владимир Зеленский планирует предложить мирный план во время своего визита в США, дав сигнал о готовности своей страны согласиться на прекращение огня в определенных районах и временно заморозить конфликт, сообщила в субботу немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

Источники указали, что план Зеленского также будет включать запрос на разрешение использовать западное оружие большой дальности для удара по территории России. Зеленский намерен представить этот документ президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис во время предстоящих встреч в Вашингтоне.

Это следует за более ранними сообщениями итальянской газеты La Repubblica от 7 сентября о том, что Зеленский разрабатывает новую мирную инициативу. Украинский лидер заявил, что детальная дорожная карта для мира в стране будет готова к ноябрю.

Ранее Зеленский занимал твердую позицию против переговоров с Россией. В 2022 году, вскоре после начала конфликта, он подписал указ об отказе от переговоров с Москвой, пока президент России Владимир Путин остается у власти. Российские официальные лица, тем временем, неоднократно выражали готовность вести переговоры, хотя указ Киева стал ключевым препятствием.

Однако в интервью BBC 21 июля Зеленский обозначил изменение своей позиции, заявив, что Украина может быть открыта для переговоров, даже с Путиным. «Если мирный план будет полностью готов и если Россия захочет его обсуждать, мы будем готовы взаимодействовать с нашими партнерами и представителями России, независимо от того, Путин это или нет», — сказал он.

Президент России Путин обозначил несколько условий урегулирования конфликта, среди которых вывод украинских войск из так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий частью России, внеблоковый статус Украины и снятие санкций с Москвы. Эти условия были отвергнуты как Киевом, так и западными правительствами.

Предложение Зеленского прозвучало на фоне продолжающихся дипломатических усилий по поиску решения продолжающегося конфликта, который существенно обострил международные отношения с момента своего начала в 2022 году.