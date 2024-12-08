Протесты в Тбилиси подчеркивают сохранявшуюся  напряженность

Массовый протест у здания парламента Грузии на проспекте Руставели завершился рано утром в воскресенье после нескольких часов беспорядков. Полиция покинула территорию в 3 часа ночи, открыв путь для бригад по уборке, которые начали наводить порядок. Демонстрация, последняя из серии эскалирующихся протестов по всей стране, была отмечена нападениями на протестующих, журналистов и оппозиционных политиков, что вызвало тревогу по поводу действий правительства в отношении инакомыслия.

Хотя спецподразделения не были задействованы для разгона митинга в субботу вечером, люди в масках и черной одежде бродили по окрестностям, как сообщается, нападая на людей, в том числе в офисе оппозиционной коалиции «Коалиция за перемены». Очевидцы описывают нападавших как организованных и методичных, что напоминает тактику сил безопасности во время предыдущих подавлений протестов.

Оппозиция обвиняет правительство в организации насилия

Критики правящей партии «Грузинская мечта» утверждают, что нападавшие были мобилизованы правительством для запугивания демонстрантов. Некоторые журналисты предположили, что люди в масках могут быть тайными спецназовцами, но правительство категорически отрицает это. Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе отверг обвинения как беспочвенные, заявив вместо этого, что оппозиционные группы устраивают провокации, чтобы создать медийный спектакль.

Протесты, которые продолжаются уже 10 дней, были вызваны решением правительства приостановить переговоры о членстве в ЕС как минимум до 2028 года. Демонстранты требуют отставки правительства и немедленного проведения новых выборов. Призывы освободить задержанных протестующих также усилились, и теперь под стражей находится около 500 человек, в том числе 28 обвиняются в совершении уголовных преступлений, связанных с беспорядками.

Ночью 7 декабря нападению подверглась съемочная группа «ТВ Пирвели». Журналист Мака Чихладзе и оператор Георгий Шецирули получили сотрясения мозга после нападения возле проспекта Руставели. Нападавшие украли их оборудование, в результате чего оба журналиста были госпитализированы с травмами.

Инцидент вызвал широкое осуждение, в том числе со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая в социальных сетях осудила насилие. Используя хэштег #terrorinGeorgia, она призвала Министерство внутренних дел действовать быстро против виновных. «Неопровержимые доказательства — но никакой реакции от полиции или властей», — написала Зурабишвили в X (ранее Twitter). «Необходимо немедленно принять меры, чтобы привлечь виновных к ответственности».

Грузинский омбудсмен Леван Иоселиани осудил нападение на журналистов и призвал полицию обеспечить безопасность граждан. Тем временем Специальная следственная служба заявила о начале расследования по статье 154 Уголовного кодекса, которая касается незаконного вмешательства в журналистскую деятельность. «Проводятся все необходимые процессуальные действия для установления и задержания лиц, причастных к данному преступлению», — заявило агентство.

Зурабишвили также сообщила, что обсуждала кризис с бывшим президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она подчеркнула необходимость сильной международной поддержки, заявив: «У грузинского народа есть друг в лице Дональда Трампа!» Ее замечания вызвали удивление, подчеркнув хрупкое равновесие, в котором находится Грузия между внутренними беспорядками и стремлением к более тесным связям с западными союзниками.

Следующие шаги в условиях разворачивающегося кризиса

Протестующие планируют снова собраться в воскресенье в 15:00 на площади Республики, дав понять, что демонстрации далеки от завершения. С ростом напряженности и усилением международного контроля правительство Грузии сталкивается с растущим давлением, чтобы оно рассмотрело причины недовольства, подпитывающие беспорядки.