Турецкий суд вынес вердикт по делу о плагиате, бросив тень на  известную писательницу Элиф Шафак

В недавнем событии, которое вызвало волну в литературных кругах Турции, Первый Анатолийский суд по интеллектуальным и промышленным правам Стамбула вынес решение против известной писательницы Элиф Шафак, утверждая, что ее роман «Бит Палас» является вопиющим плагиатом романа «Синек Сарайи» Мине Кырыкканат. Решение суда, основанное на выводах экспертной комиссии из трех человек, подчеркнуло предполагаемое нарушение со стороны Шафак.

В разделе суда «Причины», состоящем из 44 подробных статей, рассматривается поразительное сходство между «Бит Палас», опубликованным в 2002 году, и «Синек Сарайы», опубликованным в 1990 году. Эксперты утверждают, что Шафак не только воспроизвела, но и существенно расширила работу Кырыкканата с первоначальных 189 страниц до объемистых 400 страниц.

В ответ на приговор группа турецких писателей выступила с публичным заявлением, призывая разрешать подобные споры внутри литературного сообщества, а не прибегать к правовым средствам. Однако Мине Кырыкканат, выдающийся деятель современной турецкой прозы, подчеркнула важность решения суда, объяснив задержку судебного иска ее первоначальной неосведомленностью о предполагаемом плагиате.

Заявление Кырыкканат раскрывает спорный аспект этого дела, поскольку она объясняет предполагаемую кражу влиянием Террористической организации Фетхуллахистов (ФЕТО), предполагая, что сила ФЕТО стояла за Шафаком во время предполагаемого плагиата в 2002 году. Ассоциация с FETÖ добавляет делу политический аспект, поднимая вопросы о честности турецкой судебной системы в тот период.

Если вердикт суда останется в силе после возможной апелляции, последствия для Шафака и издательства Доган Китапчилык могут быть значительными. Издания «Бит Палас», доступные в настоящее время в книжных магазинах, могут быть изъяты из обращения, а любые планы по переизданию в будущем будут приостановлены. Кроме того, Доган Китапчилык и Шафак могут быть вынуждены опубликовать решение о плагиате за свой счет в одной из трех самых тиражных газет, а также компенсировать Кырыкканат моральный ущерб.

На данный момент издательство Doğan Kitapçılık и Элиф Шафак не сделали публичного заявления относительно возможной апелляции в Апелляционный суд. Исход этого дела может не только повлиять на репутацию Шафака как знаменитого прозаика, но и поднять более широкие вопросы о правах интеллектуальной собственности, политических влияниях и динамике турецкого литературного сообщества.