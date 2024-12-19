Западные страны участвуют в дипломатических переговорах с ХТШ после свержения Асада в Сирии

Ахмед аль-Шараа, лидер повстанческой группировки Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ) и известный под псевдонимом Абу Мохаммад аль-Джолани, начал дипломатические переговоры с Западом, призывая к отмене санкций, введенных во время правления Асада.

Германия начала переговоры с представителями ХТШ в Дамаске, сосредоточившись на «инклюзивном переходном процессе и защите меньшинств», согласно Министерству иностранных дел Германии. Дискуссии также направлены на изучение вариантов дипломатического взаимодействия в эпоху после Асада.

Франция, аналогично, направила в Дамаск делегацию во главе со специальным посланником Жаном-Франсуа Гийомом. Посланник подчеркнул приверженность Франции поддержке перехода Сирии и выразил надежду «установить контакт с фактическими властями в Дамаске».

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, выразив осторожную готовность к сотрудничеству с новым руководством Сирии, призвала к благоразумию в этом вопросе. «Первоначальные сигналы многообещающие, но необходима предельная осторожность», — отметила она во вторник.

В понедельник аль-Шараа провел встречу с британскими дипломатами и представителями ООН, показав готовность наводить мосты с международным сообществом. В ближайшие дни он, как ожидается, встретится с официальными лицами из Франции и Германии, поскольку западные страны изучают возможность нормализации отношений.

В ходе дискуссий с посланником Великобритании Энн Сноу аль-Шараа подчеркнул необходимость смягчения санкций, заявив, что такие меры теперь вредят простым сирийцам. «Они должны снять все ограничения, наложенные как на кнут, так и на его жертв — кнут исчез. Это не подлежит обсуждению», — сказал он.

Он также объявил о планах расформировать повстанческие группировки, интегрировав их бойцов в единую военную структуру под руководством Министерства обороны Сирии. «Все будут подчиняться верховенству закона», — заявил он.

Выступая перед членами общины друзов Сирии, шиитской секты, составлявшей около 3% довоенного населения, аль-Шараа подчеркнул важность национального единства. «Сирия должна оставаться неделимой. Общественный договор между государством и всеми конфессиями необходим для обеспечения социальной справедливости», — заявил он.

Западные страны, по-видимому, оценивают свое взаимодействие с ХТШ по подходу группы к защите меньшинств. Президент Европейской комиссии Кая Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, подчеркнула, что снятие санкций и исключение ХТШ из списков наблюдения за террористами будет зависеть от «конкретных действий, а не риторики».

Том Флетчер, заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, выразил оптимизм после своих обсуждений с новым руководством Сирии. Он назвал «фундамент для значительного увеличения критической гуманитарной помощи» потенциальным поворотным моментом для охваченной войной страны.

Тем временем Турция и Катар, давние сторонники сирийской оппозиции, вновь открыли свои посольства в Дамаске, продемонстрировав свою поддержку новому режиму.

Отстранение Асада от власти произошло после 11-дневного наступления под руководством ХТШ и союзных сил, которые продвинулись с северо-запада Сирии в Дамаск и захватили столицу 8 декабря. Быстрая смена режима создала уникальную возможность для возобновления дипломатических отношений, но ставит под сомнение стабильность руководства ХТШ и его приверженность демократическому управлению.

Поскольку новое руководство Сирии стремится к легитимности на мировой арене, его отношение к меньшинствам и соблюдение международных норм будут находиться под пристальным вниманием. Для западных держав ставки высоки: взаимодействие с аль-Шараа может либо проложить путь к стабильному переходу, либо углубить разногласия в раздробленной Сирии.

Ближайшие недели станут проверкой искренности обещаний ХТШ и готовности международного сообщества принять правительство во главе с группой, к которой долгое время относились с подозрением.