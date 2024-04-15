Важным дипломатическим шагом стало то, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправился с официальным визитом в Армению, что ознаменовало поворотный момент в отношениях между двумя странами. Результатом встречи 15 апреля президента Токаева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна стало подписание совместного заявления, направленного на укрепление сотрудничества и ослабление напряженности, которая сохранялась между двумя странами.

Центральное место в обсуждениях занимали усилия по укреплению экономических связей с акцентом на торговлю, транспортную логистику и стимулирование инвестиций. Президент Токаев приветствовал Армению как важного партнера на Южном Кавказе и выразил приверженность Казахстана укреплению двусторонних отношений. Подписание документа о побратимстве столиц Астаны и Еревана, наряду с символическими жестами, такими как присвоение названий улицам в честь выдающихся деятелей каждой страны, подчеркнуло взаимное стремление к примирению и партнерству.

Этот визит также стал важной вехой в преодолении давней напряженности, возникшей из-за предполагаемой поддержки Казахстаном Азербайджана во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе. Протянув оливковую ветвь и вступив в конструктивный диалог, президент Токаев и премьер-министр Пашинян продемонстрировали готовность забыть исторические обиды и наметить новый курс сотрудничества.

Экономическое сотрудничество стало центральной темой, и президент Токаев пообещал увеличить объем экспорта в Армению и изучить новые возможности для торговли. Предлагаемое строительство континентальной дороги через Армению и обсуждения мирного договора между Арменией и Азербайджаном еще раз подчеркнули приверженность Казахстана региональной стабильности и процветанию.

Важно отметить, что визит также послужил платформой для рассмотрения более широкой геополитической динамики в регионе. Усилия президента Токаева по содействию переговорам между Арменией и Азербайджаном демонстрируют готовность Казахстана играть конструктивную роль в продвижении мира и примирения. Премьер-министр Пашинян подтвердил приверженность Армении принципам территориальной целостности и регионального сотрудничества, подчеркнув потенциальное преобразующее воздействие таких инициатив, как проект "Перекресток мира".

Однако на фоне этих дипломатических инициатив голоса оппозиции в Казахстане выразили обеспокоенность по поводу глубинных мотивов визита президента Токаева в Армению. Обвинения в политическом маневрировании и давлении с целью сохранения альянсов в рамках таких организаций, как Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), подчеркивают сложность внешнеполитических расчетов Казахстана.

Недавние заявления премьер-министра Пашиняна, выступающего против политизации Евразийского экономического союза (ЕАЭС), еще раз подчеркивают расхождение интересов в региональных рамках. Позиция Казахстана по геополитическим вопросам, включая его неприятие военных действий России в Украине, отражает тонкий подход, направленный на защиту собственных интересов при управлении региональной динамикой.

В свете соглашений, подписанных в ходе визита, в том числе в области миграции, путешествий и экономического сотрудничества, Казахстан и Армения готовы начать новую главу партнерства и взаимодействия. Обширный меморандум о взаимопонимании и соглашения о сотрудничестве закладывают основу для расширения сотрудничества в целом ряде секторов, от туризма до технологий.

Поскольку Казахстан продолжает утверждать свою роль ключевого игрока в региональных делах, визит в Армению представляет собой стратегическую возможность для развития диалога, укрепления доверия и достижения взаимовыгодных результатов. Дипломатическая деятельность президента Токаева подчеркивает важность диалога и сотрудничества в решении сложных задач и продвижении общих интересов на Южном Кавказе и за его пределами.