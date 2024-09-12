ВВП Азербайджана за 8 месяцев 2024 года вырос на 0,8%
ВВП Азербайджана за 8 месяцев 2024 года вырос на 0,8%
Валовой внутренний продукт (ВВП) Азербайджана за январь-август 2024 года вырос на 0,8% и составил 80,96 млрд манатов ($47,62 млрд), что отражает стабильность общего объема производства по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике.
Эта цифра контрастирует с отчетом Государственного Комитета Статистики о темпах роста ВВП в 4,3% за январь-август 2024 года, что подчеркивает расхождения в официальных данных. Хотя ВВП снизился на 4,5% в апреле и на 3% в мае, Госкомстат упорно настаивает на росте в 4,5%. За 7 месяцев 2024 года, по расчетам агентства Turan, ВВП вырос 0,24%, а по утверждению Госкомстата на 4,5%. Госкомстат до сих пор не раскрывает факторы, обусловившие расхождения в представленных данных.
Отчет Госкомстата за 8 месяцев этого года выявил ключевой сдвиг в росте секторов, при этом ненефтегазовый сектор Азербайджана демонстрирует устойчивый рост. С января по август 2024 года сектор вырос на 7%, что является значительным улучшением по сравнению с ростом на 2,6% за тот же период в 2023 году. Это свидетельствует о продолжающихся усилиях в направлении диверсификации экономики и снижения зависимости от нефтяных доходов.
Напротив, в нефтегазовом секторе в 2024 году наблюдалось скромное восстановление: добавленная стоимость увеличилась на 0,2% по сравнению со снижением на 1,1% в предыдущем году.
Промышленность, где преобладает нефтегазовый сектор, оставалась крупнейшим источником ВВП Азербайджана в 2024 году, составив 37,9% от общего объема производства. Однако это ниже 42,4%-ной доли, которой она достигла в 2023 году, что указывает на снижение промышленной активности.
Между тем, в других секторах наблюдался небольшой рост. Торговля и ремонт транспортных средств внесли 9,7% в ВВП в 2024 году по сравнению с 9,5% в 2023 году. Строительство также выросло, увеличившись с 4,8% до 6,1%. Другими заметными участниками стали транспорт и складирование (7%), сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство (6%), а также услуги размещения и питания (2,5%).
Чистые налоги на продукты и импорт составили 10,1% ВВП по сравнению с 9,4% годом ранее.
ВВП на душу населения незначительно вырос до 7941,3 маната в 2024 году по сравнению с 7895 манатами в 2023 году, что отражает скромный рост среднего дохода граждан Азербайджана.
Прогноз роста ВВП на весь год в 2024 году составляет 1,8%, что идентично прогнозу на 2023 год. Ожидается, что рост в ненефтяном секторе достигнет 4,9%, а в нефтяном секторе прогнозируется сокращение на 1,5%. Эти цифры указывают на устойчивые ожидания относительно экономической траектории страны.
Для сравнения, ВВП Азербайджана в 2022 году вырос на 4,6%, а ненефтегазовый сектор расширился на 9,1%, что свидетельствует о замедлении экономической активности за последние два года.
Хотя номинальные показатели ВВП и реальные темпы роста оставались стабильными с января по август 2023 года по 2024 год, структура экономики Азербайджана претерпела существенные изменения. Более высокие показатели ненефтяного сектора и спад промышленной активности указывают на продолжающийся переход страны к более диверсифицированной экономике. Нефтяной сектор, хотя и немного восстанавливается, остается потенциальной областью беспокойства, в то время как другие сектора, такие как торговля и строительство, продолжают расти.
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