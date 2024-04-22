Армяне начали разминировать территории, которые будут возвращены Азербайджану

Армяне начали разминировать территории, которые будут возвращены Азербайджану

Близ села Воскепар Тавушской области Армении началось разминирование территории. Местные жители утверждают, что эта территория будет возвращена Азербайджану и разминирование проводится именно поэтому.

С утра 22 апреля полиция оцепила эту территорию и не допускает туда жителей. На этой территории армяне построили церковь, сообщают армянские СМИ.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян должен прибыть в регион для переговоров с местными жителями.

Договоренность о демаркации границы на участке между Тавушем и Газахом была достигнута

19 апреля на встрече госкомиссий Армении и Азербайджана. Согласно этим договоренностям, армяне возвращают Азербайджану 4 села Газахского района, оккупированные в начале 90-х годов.

Сегодня же в Ереван прибыл спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар, который проводит встречи с руководством Армении.