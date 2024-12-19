Письмо главе государства
Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву и
Вице-президенту Азербайджанской Республики госпоже Мехрибан Алиевой
От: Амины Февзи кызы Гаджиевой
(сестры бывшего председателя Международного банка)
Уважаемые господин Президент и госпожа Вице-президент,
Я пишу вам с глубокой надеждой и настоятельной мольбой о помощи. В течение девяти лет я искал разрешения своего бедственного положения в различных государственных учреждениях, включая Министерство внутренних дел, Главное управление по борьбе с организованной преступностью, Пенитенциарную службу Министерства юстиции и Государственную имущественную службу. К сожалению, мои обращения были встречены молчанием, что вынудило меня обратиться в суд. Несмотря на то, что я исчерпал все судебные пути, я остаюсь без правосудия, и теперь я обращаюсь к вам напрямую, полагаясь на ваше сострадание и руководство.
Я годами не могу продать свою квартиру. Чиновники из Государственной службы по имущественным вопросам сообщили мне, что мое имя включено в некий список, якобы предоставленный Главным управлением по борьбе с организованной преступностью в 2015 году. Это включение привело к запрету на продажу моей недвижимости. У меня нет долгов, и я никогда не брал кредитов. Причина этого ограничения для меня остается загадкой.
Более того, моему брату Джахангиру, который в настоящее время находится в заключении, отказано в возможности выдать доверенность своему адвокату для управления гражданскими делами. Несмотря на неоднократные письменные и устные запросы в Пенитенциарную службу, мы не получили никакого ответа. Это молчание только усугубляет нашу тревогу и чувство беспомощности.
К нашим страданиям добавляется ухудшающееся здоровье Джахангира. Его состояние вызывает тревогу: он страдает от гипоксии, недостатка кислорода в мозге и сердце. Вынужденный жить в бараке с 200 другими заключенными, он регулярно страдает от приступов болезни. Медицинские специалисты, которые время от времени посещают исправительное учреждение №13, отказались предоставить нам какую-либо документацию о его здоровье, ссылаясь на отсутствие разрешения.
Госпожа Мехрибан Алиева,
Я обращаюсь к Вам как к матери, сестре, женщине.. За эти девять мучительных лет я перенесла невообразимые испытания. Но как сестра, я считаю своим долгом упорно добиваться справедливости.
Я в растерянности, в отчаянии. Я смиренно и настоятельно прошу вашего вмешательства.
С глубоким уважением и непреклонной надеждой,
Амина Февзи кызы Гаджиева
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1 отзыв
Саша питерский
2024-12-19
Полностью поддерживаю сестру джахангира гаджиева очень надеюсь что её услышат в руководстве страны.