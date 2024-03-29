  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy110 C
  • Суббота, 30 март 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(4 часа назад)
Реформы такси – много вопросов без ответов

Реформы такси – много вопросов без ответов

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Реформы такси вызывают обеспокоенность: остаются вопросы без ответов

Недавние решения Кабинета министров Азербайджана о введении новых правил работы такси вызвали удивление и вопросы, касающиеся конфиденциальности, научного обоснования и потенциального неправомерного использования данных. Утвержденные требования предусматривают определенные цвета для такси в зависимости от типа их эксплуатации, а также обязательную установку видеокамер внутри транспортных средств.

Одно из ключевых положений предписывает, чтобы обычные междугородние и городские такси были окрашены в белый и красный цвета соответственно, в то время как электромобили, обслуживающие оба типа маршрутов, должны быть зеленого цвета. Кроме того, все такси должны быть оснащены видеокамерами, охватывающими весь салон, способными хранить записанные данные не менее одного месяца.

Комментируя эти правила, эксперт в области информационных технологий Осман Гюндуз задал соответствующие вопросы о судьбе личной информации пассажиров, зафиксированной этими видеокамерами. Он поставил под сомнение научную основу для цветового распределения такси и выразил удивление отсутствием официального объяснения этого решения. Гюндуз обратил внимание на изменение практики вызова такси с уличных пикапов на телефонные звонки и призвал власти внести ясность в ограничения по цвету.

Более того, Гюндуз выразил обеспокоенность по поводу потенциального неправомерного использования записанных видеоданных водителями такси. Он подчеркнул конфиденциальный характер собранной информации, охватывающей общественных деятелей, должностных лиц и семьи. Отсутствие гарантий от утечки данных или несанкционированного обмена ими вызвало тревогу по поводу нарушения конфиденциальности и возможного использования отснятого материала в личных целях или дурной славы в социальных сетях.

Отвечая на эти вопросы, Гюндуз призвал провести всестороннее обучение водителей такси по вопросам конфиденциальности данных и подчеркнул необходимость строгого соблюдения правил для предотвращения неправомерного использования отснятого материала. Он подчеркнул важность подотчетности и прозрачности при обработке конфиденциальной информации, призвав соответствующие органы, в том числе Государственное агентство Азербайджана по общественным услугам и социальным инновациям (AYNA), оперативно решить эти вопросы.

Отсутствие официальных заявлений или всесторонних исследований, подтверждающих решения относительно цветовых схем такси и видеонаблюдения, еще больше усугубляет неопределенность, связанную с реформами. По мере внедрения этих правил заинтересованные стороны, включая правительственные учреждения, отраслевых экспертов и общественность, ожидают разъяснений и заверений относительно защиты конфиденциальности данных и соблюдения этических стандартов при работе такси.

На фоне растущей озабоченности и вопросов, оставшихся без ответов, успех этих реформ в сфере такси зависит от прозрачной коммуникации, надежных механизмов надзора и упреждающих мер по защите конфиденциальности пассажиров и предотвращению потенциального неправомерного использования записанных данных. Только благодаря совместным усилиям и принятию обоснованных решений правительство может обеспечить эффективное и ответственное внедрение этих нормативных изменений в сфере такси.

1 отзыв

  • Rövşən

    2024-03-29

    Niyə bizi həmişə fakt qarşısında qoyurlar,nəyə əsasən,hər qün yeni qərar,yeni qanun,hanısıda xalqın alehinə,niyə hökümət daimi insanların qazanc olan yerlərini qapadır,xalqın səsinə qulaq asan yox,bir qrup monopolist yenədə bu biznesi alacaq əlinə,sonrada onu çökdürəcək,və əsas isə büdğədən mənimsəmən vəsait ilə,bunu qörduk &quot;badımcan&quot; dizel və elektrik avtomobillər ilə,əlçatmaz qiymətlər,və sonuda avtomobil qəbirsanlığında qalan minlər ilə avtomobil,ancaq büdğəyə vəsait qayıdıb-qayıdmadığını bilmədik,məncə yox,cavab verəndə yox.

    Cavab ver

Написать отзыв

Экономика

  • III Форум развития агробизнеса в Губе: Содействие росту и сотрудничеству Экономика
    • 29 март 2024, 16:55

    III Форум развития агробизнеса в Губе: Содействие росту и сотрудничеству

    Стремясь стимулировать рост сельского хозяйства и способствовать сотрудничеству, Агентство сельскохозяйственного кредитования и развития совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной ООН (ФАО) организовало III форум по развитию агробизнеса в Губе. Объединив широкий круг заинтересованных сторон, форум послужил платформой для обмена мнениями, обсуждения проблем и изучения возможностей в сельскохозяйственном секторе.

    Читать далее
  • Новый технический комитет AZSTAND сигнализирует о сосредоточении внимания на ВИЭ Экономика
    • 29 март 2024, 13:32

    Новый технический комитет AZSTAND сигнализирует о сосредоточении внимания на ВИЭ

    В энергетическом секторе Азербайджана сделан  очередной шаг в направлении развития ВИЭ -  создана новая структура - Технический комитет по стандартизации электроэнергетики и возобновляемых источников энергии, обозначенный как AZSTAND/TK 46. Этот комитет, после утверждения его устава и структуры, готов сыграть ключевую роль в формировании нормативно-правовой базы, регулирующей важнейшие аспекты энергетического сектора страны.

    Читать далее
  • Азербайджан: Четыре новые электростанции продвинут зеленую повестку дня Экономика
    • 29 март 2024, 13:12

    Азербайджан: Четыре новые электростанции продвинут зеленую повестку дня

    В этом году в рамках «Года солидарности за зеленый мир» в Азербайджане будет заложен фундамент четырех новых электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ). Об этом сообщили министр энергетики Парвиз Шахбазов на очередном заседании комиссии, созданной Указом Президента «О дополнительных мерах, связанных с реализацией проектов в области использования возобновляемых источников энергии».

    Читать далее
  • Плата за доверие - Страхование в Азербайджане набирает обороты Экономика
    • 29 март 2024, 11:45

    Плата за доверие - Страхование в Азербайджане набирает обороты

    Страховой сектор Азербайджана переживает заметный всплеск активности, знаменующий значительный отход от вялых показателей, наблюдавшихся в предыдущем году. За первые два месяца 2024 года объем страховых премий резко вырос на 8,4%, достигнув  239,719 млн. манатов. Этот значительный скачок подчеркивает возобновление доверия к страховым продуктам среди азербайджанских потребителей.

    Читать далее

Azərbaycanlılar niyə xoşbəxt deyillər? – Samirə Qasımlı Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей