В минобороны Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией.

В минобороны Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией.

В Министерстве обороны Азербайджана 24 февраля состоялось служебное совещание с участием руководства ведомства, командующих родами войск, начальников управлений и служб. Посредством видеосвязи были подключены также командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

На совещании были подробно проанализированы сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, вопросы организации и несения воинской службы, заслушаны доклады.

Было особо подчеркнуто, что совместные учения, которые планируется провести в Азербайджане, Турции и в других странах в 2024 году, окажут благотворное влияние на обмен опытом, совершенствование знаний, навыков личного состава и повышение боевой подготовки войск.

Министр обороны Закир Гасанов подчеркнул важность очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, поддержания в исправном состоянии путей обеспечения, коммуникаций и линий связи в труднопроходимой горной местности с суровым климатом.