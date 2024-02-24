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(3 часа назад)
В минобороны Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией.

В минобороны Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией.

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В минобороны Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией.

В Министерстве обороны Азербайджана 24 февраля состоялось служебное совещание с участием руководства ведомства, командующих родами войск, начальников управлений и служб. Посредством видеосвязи были подключены также командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

На совещании были подробно проанализированы сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, вопросы организации и несения воинской службы, заслушаны доклады.

Было особо подчеркнуто, что совместные учения, которые планируется провести в Азербайджане, Турции и в других странах в 2024 году, окажут благотворное влияние на обмен опытом, совершенствование знаний, навыков личного состава и повышение боевой подготовки войск.

Министр обороны Закир Гасанов подчеркнул важность очистки освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, поддержания в исправном состоянии путей обеспечения, коммуникаций и линий связи в труднопроходимой горной местности с суровым климатом.      

 

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