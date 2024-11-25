Полку быков, поднимающих цены, прибыло. Медведей, зарабатывающих на их снижении, след простыл.

В своём недавнем посте в Фейсбуке под названием «Исти-исти новости», я поделился выступлением в Милли Меджлисе министра финансов С. Шарифова о невозможности далее терпеть убыточность Азеристилик, которому ежегодно приходится доплачивать из бюджета по 40 миллионов ман.

Зная повадки мытарей всех мастей, говоря библейским языком, выразил опасение что по всей видимости за теплехонькие батареи придётся платить больше.

Пока отопители готовятся к роли быков на биржах, ЖЭК-и их уже подняли.

Жилищно-коммунальная контора оценила свои услуги за завершающийся год на 29,5% дороже чем в прошлом году. На вопрос о причинах такого роста, ответом было — вы что не видите как всё подорожало?!

Социальные защитники уже объявили о повышении пенсий с января следующего года на фантастические 8%. А непонятно чем занимающиеся ЖЭК-и уже дерут почти в 3 раза дороже.

То ли ещё будет, ой-ёй-ёй!

76-летний пенсионер

Муслим Алиев.