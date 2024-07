Daxili İşlər Nazirliyi polisin vətəndaşın cibinə narkotik maddə qoyması ilə bağlı kadrları şərh etmir

Bu gün sosial şəbəkələrdə yayılan videoda polis zabitinin bir vətəndaşın cibinə narkotik maddə atdığı və onu saxladığı iddia edilir. İnsident ticarət mərkəzlərinin birində baş verib. Mülki geyimli şəxs bir nəfərə arxadan yaxınlaşaraq cibinə nəsə qoyur.

Münaqişə yaranır və bir neçə mülki geyimli polis adamı yerə yıxıb döyür, sonra əllərini qandallayır.

Daxili İşlər Nazirliyi bu video ilə bağlı şərh vermir. Eyni zamanda, qeyri-rəsmi kanallara görə, hadisənin 5-6 il əvvəl baş verdiyi bildirilir.

Ancaq bu, məsələnin mahiyyətini dəyişmir və Daxili İşlər Nazirliyi suala dəqiq cavab verməlidir: videoda nə təsvir edilib? Əgər kadrlardakı həqiqətən polisdirsə və narkotik maddəni o qoyubsa, onu necə cəzalandırıblar?

