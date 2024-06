Məkkədə ölən zəvvarlar arasında Azərbaycan vətəndaşı yoxdur

Məkkəyə Həcc ziyarətinin başlandığı vaxtdan (7 iyun) bir neçə yüz zəvvar istidən və xəstəlikdən ölüb, Səudiyyə Ərəbistanı hakimiyyəti bildirib. Dəqiq rəqəm məlum deyil, müxtəlif KİV-ə görə, ölənlərin sayı 550 ilə 900 arasındadır. Ölənlərin əksəriyyəti Misir və İordaniya vətəndaşlarıdır.

Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən Turan-a bildiriblər ki, ölənlərin arasında Azərbaycan vətəndaşı yoxdur.

Qeyd edək ki, Həcc günlərində Məkkədə havanın temperaturu 51 dərəcəni ötüb.

Bu il dünyanın hər yerindən zəvvarların ümumi sayı 2 milyon nəfərdən çoxdur.

