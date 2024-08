Narkotik maddə alverçilərindən 134 kiloqram marixuana götürülüb

Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətinin birgə əməliyyatı zamanı İmişli rayonunda Azərbaycan vətəndaşları Samit Məmmədov və Hidayət Rəşidov saxlanılıblar.

Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, onların avtomobilində psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş 134 kiloqram marixuana, həmçinin heroin, tiryək və 1000 ədəd metadon həbi aşkar edilib.

Dindirmə zamanı saxlanılanlar ifadə veriblər ki, narkotik maddələr İmişli rayonunda hansısa İran vətəndaşı tərəfindən gizlədilib.

Samit Məmmədov və Hidayət Rəşidov sonradan narkotik maddələri satmaq üçün paytaxta gətirməyi planlaşdırıblar.

