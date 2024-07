Azərbaycanlı İran prezidenti oldu

İranda iyulun 5-də keçirilən prezident seçkilərinin ikinci turunda Milli Məclisin deputatı, etnik azərbaycanlı Məsud Pezeşkian qalib gəlib. O, 16.384.403 səs toplayıb

səs, onun rəqibi Ayətullah Xameneinin Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasındakı nümayəndəsi Səid Cəlili 13 milyon 538 min 179 səs toplayıb. Seçkilərdə 49,8 faiz secici ıştirak edib.

Məsud Pezeşkianın 69 yaşı var. 2008-ci ildən Məclisin üzvüdür - 16 il həm də vitse-spiker vəzifəsini tutub. O, 2021-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak etmək üçün müraciət edib, lakin icazə verilməyib. Ürək cərrahı, siyasi karyerasına qədər beş il Təbriz Tibb Elmləri Universitetinə rəhbərlik edib. O, 2000-ci illərin əvvəllərində siyasətə qədəm qoyub - 2001-2005-ci illərdə prezident Məhəmməd Xatəmi (1997-2005) dövründə səhiyyə naziri olub.

Yeni prezident heç vaxt milli mənşəyini gizlətməyib və azərbaycanlıların mədəni hüquqlarına hörmət edilməsini müdafiə edib.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video